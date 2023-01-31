胡鑫宇案｜翻5米高圍牆入糧倉、鞋帶也能吊死人？內媒盤點6大疑問

周日（29日），江西上饒鉛山縣的15歲中學生胡鑫宇在致遠中學內離奇失蹤一案有突破性進展，一具縊吊屍體在學校南側金雞山樹林中被發現，經確認正為失蹤106天的胡鑫宇。案件震驚內地社會，隨之而來的是對案件真相的討論甚至質疑。對此，內媒周二（31日）整理了案中六大疑點，並聯繫知情人士試著解答。



胡鑫宇失蹤案備受各界關注，官方通報更是將其推向輿論巔峰。據《上游新聞》報道，案件存在六大疑點，一是遺體發現地點在糧倉，但官方通報卻隻字不提，只稱在「河口鎮金雞山區域樹林中」發現胡鑫宇的縊吊屍體。隨著大量媒體趕赴現場，「遺體發現地就在距學校幾百米外的糧倉附近小樹林裡」，「大量偵查人員進入糧倉開展工作」等相關消息、圖片、航拍圖被大量披露。

不少網民質疑官方通報應盡可能詳實準確，幾乎所有偵查工作都圍繞糧倉展開，但官方通報對糧倉為何隻字不提？對此，鉛山縣知情人士表示，這是基於考量到糧倉是特殊單位，沒法直接寫明，所以官方只寫了金雞山區域樹林。據介紹，糧倉是特殊單位，位於金雞山區域樹林內，進出需要嚴格手續。

第二個疑問是發現遺體的樹林是在糧倉圍牆內還是在糧倉外。據胡鑫宇母親憶述，周日早上，她接到家人的電話，稱找到鑫宇了，位於一個儲糧倉庫裡，用鞋帶「上吊」著。但也有媒體含糊報道稱，遺體是在「糧倉旁邊」、「糧倉附近」的樹林發現的。大量網民因而提出質疑，並問道如果在糧倉圍牆內，是在糧倉圍牆內的樹林裡，還是在某座糧倉裡（室內）？

報道指，經多方了解，胡鑫宇遺體的發現地是距離學校二三百米處的一處糧庫院內。知情人士表示，遺體所在的糧庫院子佔地面積大，圍牆也高，工作人員不多。遺體發現地點位於院內的竹林中，竹林在院子的角落位置，比較偏僻。衛星地圖信息顯示，該糧庫位於致遠中學東南方向，整個糧庫區域被山林包圍。

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第三個疑問是搜尋人員是否進入糧倉搜過。有專家表示，涉事糧倉距學校很近，應為重點搜尋目標，但遺體在糧倉100多天卻沒被發現，應該是一個重大的疏漏，「因為周圍的房子和空曠的地方都應該搜索到，不應該光搜索樹林，還要考慮到他可能棲身的地方」。

對此，知情人士亦介紹道，作為特殊單位，進出該糧倉的審批手續嚴格，此前，江西省市縣組織的搜救隊曾進入糧倉搜尋，但沒有發現。糧倉工作人員也向官方反映未發現任何異常，「下了很大功夫搜尋，百密一疏。進出糧倉手續麻煩，也輕信了糧倉工作人員的反映，兩重原因疊加」。

胡鑫宇父親則在周一（30日）透露，搜救人員曾在校長與糧庫站長的協調下入過糧庫搜尋，但並未到達兒子遺體的發現點。致遠中學負責人也證實，家屬曾提出到糧庫檢查，但由於那放置的是儲備糧，管理嚴格，一般人無法入內。經校長聯繫申請，最終家屬與數名老師入內查看，「可能當時沒有找到遺體發現地」。

第四個疑問是胡鑫宇如何翻過5米的圍牆進入糧倉。報道指，在探訪的500米圍牆範圍內，僅有一處能踩著樹上到圍牆頂端，但其距糧倉地面高約5米，普通人跳下去勢必受傷，可除此處外，不借助爬梯等工具就無法上到圍牆頂端。

對此，知情人士表示，糧倉外部正好有一處地盤，約有一兩米高的土堆因而被堆到圍牆邊，故胡鑫宇完全可以藉助土堆攀爬越牆進入到糧倉院子的竹林中。另一知情人士亦稱，現場勘驗發現圍牆上有攀爬痕跡。

胡鑫宇早年照片曝光：

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第五個疑問是胡鑫宇是用繩索還是鞋帶縊吊。官方通報並未提及縊吊工具，而胡母則稱兒子在一個儲糧倉庫用鞋帶「上吊」著，讓大量網民感到疑惑，質疑鞋帶也能吊死人。

對此，法醫胡志強認為，隨著死亡時間的延續，體內水分蒸乾、器官萎縮，人的體重可能減輕，故鞋帶是「可以勒死人的」。不過他續分析，如果說鞋帶能懸吊100多斤重量多日，可能性不太大，需要官方進一步通報現場勘察的縊索到底怎麼樣。他補充，鞋帶可以作為縊死的物證，它要從頸部繞過去，如果是自縊的話，還得是個活扣，還能往上提，「這要結合現場勘察情況分析，不好盲目去猜測」。

最後，第六個疑問是關鍵物證錄音筆的內容何時公佈。網傳消息顯示，胡鑫宇的錄音筆內容已讀出；亦有信源顯示，官方出於謹慎考量，已將在露天待了100多天的錄音筆寄回廠家以恢復數據。鉛山縣官方人士則回應稱暫不清楚。

對此，消息人士周一透露，錄音筆正在廣東一家專業機構鑑定，當日就能出結果，但不確定內容是否適合公佈、警方會不會公佈。胡鑫宇家屬委託代理律師胡國慶則表示，屍檢結果、錄音筆內容，相關部門尚未通知家屬和律師，這些都要等待官方後續發布的通報；未來，官方通報可能陸續有來，第二次、第三次、第四次都有可能。