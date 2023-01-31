胡鑫宇童年照曝光　親友讚好孩子：不拿零用錢、水淹半身仍要上學

江西上饒鉛山縣的15歲中學生胡鑫宇在致遠中學內離奇失蹤一案終以悲劇收場，周日（29日），學校南側金雞山樹林中發現一具縊吊屍體，確認為胡鑫宇，震動內地社會。目前，胡鑫宇的屍檢已完成，而在周一（30日），內媒專程到胡鑫宇的家鄉永平鎮陳家寨拜訪家屬，胡母李連英表示，家屬尚未看到法醫鑑定報告，又指決定暫不火化胡鑫宇的遺體，等待真相到來。另外，隨著內媒跟進，一系列胡鑫宇的童年照亦曝光，與今對比，令人唏噓不已。



據《紅星新聞》報道，胡鑫宇的家條件普通，村莊有一條鐵軌經過，若民眾靠近鐵路涵洞，附近的喇叭就會自動響起以提醒路過小心火車。70年前，胡鑫宇的外公建立家庭，生下了6個孩子，夫妻倆務農為生。而胡鑫宇的外婆早年腿腳受傷，只能坐在輪椅上，終生未離開過永平鎮。不過好在兒女們成家後，幫兩老建起了房子讓他們入住並相互陪伴、照顧。值得一提的是，房子2樓的一間臥室裝了空調，其正是胡鑫宇常待的房間，空調也是專門為了他安裝的。

寧靜的日子隨著胡鑫宇一案被打破，周一早上，李連英面容憔悴，靜靜地站在父母家的大門前，親友紛紛圍在胡鑫宇外婆輪椅旁安慰她，而胡鑫宇的爺爺則瀏覽著網絡上的言論。

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在眾人眼中，胡鑫宇是一名好孩子。外婆憶述，小時候的胡鑫宇非常活躍，喜歡蹦蹦跳跳，比哥哥還愛說話，而長大後則逐漸變得文靜乖巧。在學校寄宿後，胡鑫宇會在放假時跑到外婆家做作業或住一陣，天氣好時，還會和外婆一起在後院曬太陽，期間默默地看書。

同時，胡鑫宇從來不會厭學，某次下起大雨，積水深處能淹沒半個身子，有學生為此請了假，但他仍堅持要去學校。另外，收到利是後，胡鑫宇總會給媽媽用來交學費，自己即使有零用錢也不拿，且總會為操勞的媽媽而心痛。

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而在李連英眼中，胡鑫宇是很有上進心的孩子，就讀哪間中學也主要是自己張羅的。目前，全家最關心的就是案件的真相到底為何。報道指出，胡鑫宇的好友曾透露，為應對中考的體育加試，他們曾一起在陳家寨中學晨跑、聊天。他感覺胡鑫宇的變化是「喜歡說大道理了，這是在陳家寨讀書時候沒有的。我還記得他說，人際關係不好處理」。

去年9月27日，曾表明自己沒有壓力的胡鑫宇突然致電母親，稱不開心，想哭，但沒有透露原因，令李連英趁十一假期間特地從福建回來安慰孩子。對此，李連英十分懊悔，認為如果當時選擇了陪讀，也許情況就會大不同。胡鑫宇的外婆也憶述，外孫上高中後好幾次似乎心情不好，會和大人頂嘴，某次吃完飯後還讓外婆外公不要用他的專屬碗筷吃飯，「這個孩子以前不會這樣的」。只是，縱使覺得奇怪，但出於擔心說多了孩子會不高興，大人便沒有追問下去。事件的真相，家人們仍在焦灼等待中。