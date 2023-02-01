胡鑫宇案｜曾在筆記寫下「新環境難適應」　錄音筆淋雨後或損壞

去年10月，江西上饒鉛山縣的15歲中學生胡鑫宇在致遠中學內離奇失蹤，直至106天後，其遺體才被發現縊吊在學校南側金雞山的國家儲備糧倉旁的小樹林。

胡鑫宇失蹤期間，家屬曾公開他的在校筆記，內容包括他認為新環境難適應；他又曾在物理課本上寫道：「如果我不活了，將會變得怎麼樣？」。



胡鑫宇在校筆記：新環境難適應

2022年12月25日，胡鑫宇媽媽曾於自媒體平台發布過胡鑫宇在校時的筆記本內容，其中許多內容疑似胡鑫宇在課堂間寫下。

在多頁筆記中，胡鑫宇表達出很在乎他人情緒的事例，「我終於知道為什麼我近視會加深了，一直盯著桌上的書看，幾乎不抬頭看黑板。因為我怕老師看到我一臉茫然的樣子，然後又不耐煩地講」、「10月9日，來校幾天後狀態依舊差，睡眠可能有問題......早上5點30分醒了一直賴床不願起，因為害怕別人說打擾他休息」。

疑似胡鑫宇在課堂上寫下的筆記。（紫牛新聞）

在一頁寫有英語單詞的筆記上，胡鑫宇提及自己難以適應新環境，「新環境真的難適應，我這內向的性格真煩，也不能全怪性格吧，畢竟自己就是這麼一個人，可以通過寫東西來緩解這份心情」。

另在一頁單獨的筆記上，胡鑫宇甚至想像過自己如果頹廢了該怎麼辦，「如果我什麼時候頹廢了，就想一下去留問題，即要回家這個議題。首先應如何同老師講，最好點明原因：1.怕影響他人；2.不勞煩老師費心我自己調整；3.在意他人感受、不合群」。

除此之外，在尋找胡鑫宇期間，班主任發現胡鑫宇的物理課本最後一頁寫道：「如果我不活了，將會變得怎麼樣？」。

錄音筆淋雨後或損壞

在發現胡鑫宇遺體的同時，警方也在現場發現一支屬於胡鑫宇的錄音帶。江西上饒市政府人士證實，錄音筆已送往深圳權威機構檢測及鑑定。

《封面新聞》報道，錄音筆廠家客服工作人員介紹，錄音筆充電一次可以錄音48小時，但設備只能-2°C至40°C間使用，超過溫度極限後可能直接無法開機。若設備淋雨或在嚴重潮濕環境中損壞，已經錄入的音頻也可能會隨之損壞。

品牌旗艦店內的同款錄音筆。（封面新聞）

2022年10月9日，胡鑫宇媽媽曾接到兒子來電表示已經收到錄音筆，胡鑫宇當時讓她遠程關閉電話手錶。致遠中學副校長胡冬旺指，有同學反映，胡鑫宇一直隨身攜帶錄音筆，卻很少在課堂上使用。

胡鑫宇媽媽透露，錄音筆是由胡鑫宇哥哥胡杰購買，發現錄音筆失蹤後，家人曾經檢查，但沒有發現錄音筆有外聯網絡的痕跡，也沒有找到錄音筆的內容。