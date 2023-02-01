「內地蘭桂坊」北京三里屯酒吧街成歷史　因房屋結構安全不宜經營

有近28年歷史的北京三里屯酒吧街，將成歷史。內媒引述三里屯街道辦事處消息稱，酒吧街即將啟動建築物隱患消除工程，並要求商戶清空及搬離房屋。



三里屯酒吧街位於北京市朝陽區三里屯北路東側，2022年12月25日，當局向三里屯酒吧街的商戶發送通知指，按照市區自建房屋專項整治工作要求，經第三方專業機構對酒吧街房屋安全狀況進行綜合鑑定，鑑定結果為D級，房屋結構安全性已不適合經營，嚴重影響整體安全。

通知並要求，相關承租方需要在2023年1月31日前清空租賃房屋內物品（包括但不限於可移動可拆卸物品、裝修裝飾、設施設備）並搬離房屋。

內媒報道稱，有在三里屯酒吧街經營酒吧的老闆，在社交網絡以中英雙文向顧客告別，並表示感謝。在評分平台中，亦有不少顧客得知酒吧將要關閉，紛紛前往打卡留念。

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據三里屯街道辦事處副主任衛磊介紹，上世紀90年代建造的房屋結構存在安全隱患，需要馬上進行消隱和抗震加固。為此三里屯街道啟動對酒吧街商戶的騰退。「未來將繼續保留酒吧街品牌，同時引入輕食、咖啡等更多新業態，提供更多消費服務，滿足更多消費需求。」

此外，根據改造方案，三里屯未來將打造慢行友好街區，三里屯慢行系統將於下周開工建設，酒吧街的改造升級將與慢行系統建設同步開展。

據了解，三里屯曾因是距離北京城牆三公里的農村而得名。1960年代初，北京在三里屯開辟了第二使館區，一些外交公寓相繼建成。1990年代，為了發展街道經濟，三里屯南北向的主路上建起了臨街商舖，第一間酒吧也於1995年在三里屯北街開業，三里屯逐漸成為酒吧區，在不少人眼中成為一個開放的標誌。