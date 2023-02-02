河南啟動高中畢業生赴俄留學支持計劃：俄方免學費　國家補旅費

河南省教育廳公布，決定啟動2023年優秀高中畢業生赴俄羅斯留學支持計劃。

據介紹，俄羅斯將提供政府獎學金，即留學人員免學費，國家留學基金委則為留學人員提供互換獎學金出國留學人員補貼及一次往返國際旅費。



河南省教育廳介紹，在推薦名額方面，原項目學校商丘市第四高級中學3人、周口市鄲城縣第三高級中學4人、鹿邑縣第三高級中學校4人；外語類高中可推薦2人；其他開設俄語的高中可推薦1人。

在選派類別及留學期限方面，選派類別為本科生，留學期限60至72個月（含預科），具體以俄方錄取結果為準。留學人員享受俄方提供的政府獎學金（俄方免學費），國家留學基金委為留學人員提供互換獎學金出國留學人員補貼及一次往返國際旅費。

候選人須年滿18周歲，為國內普通高級中學正式註冊的應屆畢業生，外語為俄語且成績優秀；必須參加高考，原則上高考成績需達到河南省本科第一批次錄取分數線（若高考成績未達到一本分數線，但俄語成績達到120分或以上（總分為150分），亦可視為合格。

根據通知，國家留學基金委組織評審後，向俄方推薦留學候選人，最終結果待俄方錄取後確定。凡未被俄方錄取或未按期派出的，不再安排派出事宜，推選單位按照有關規定做好後續學習安排。

留學候選人須在派出前參加2個月的俄語、國情等方面的免費培訓，培訓期間的食宿費自理。未通過俄語培訓結業考試的不予派出，回原錄取高校學習。

據了解，留學候選人的留學院校由俄羅斯人文合作署負責落實。俄方一般在8-9月通知獎學金落實結果。派出時間一般為9-10月，具體日期另行通知。擅自放棄留學資格或不按期派出的，5年內不得申請國家公派出國留學。

被錄取人員在派出前，須到國內錄取高校完成報到手續，辦理保留學籍手續（一年）。赴俄後先進行一年語言預科學習，通過考試後可進入本科階段學習；未通過的，原則上須回國，回院錄取高校就讀。