「排隊2小時，續簽5分鐘」　深圳網民為辦港澳通行證暴曬1.5小時

國務院港澳事務辦公室周五（3日）發布《關於全面恢復內地與港澳人員往來的通知》，內地與港澳人員往來於下周一（6日）零時起全面恢復，屆時經粵港陸路口岸出入境預約通關安排、通關人員限額取消，內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動亦恢復。不過近日有進行港澳通行證續簽的深圳網民表示，續簽只需5分鐘，可排隊卻要2小時，建議辦理的人「越早來越好」。



小紅書帳戶「搬運工小能手」周四（2日）發文介紹辦理港澳通行證續簽流程，首先是在無預約指示牌排隊，然後憑證件取號，叫號後到指定窗口，提供證件，拍照，簽字，最後付款並回家等辦證進度，「近的自取快，遠的就郵寄」。

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她表示，由於網上預約已滿，她直接到位於沙咀大廈的福田出入境服務大廳現場排隊。她在早上10時25分開始排隊，排在現場號倒數第二位，「在外面足足暴曬了1.5個小時，真的好曬好渴，後面來的，工作人員說不要排了，說現場號已滿，排了也白排」。

她又提到，如果上午10時半還沒到現場排隊，最好就不要蹲點上午辦理，建議提前過來排下午場（2時開始辦理），「60周歲以上不用排隊，深圳線上預約7天內都爆滿了，由於每天都放號，還是可以去碰碰運氣，如果還在老家，建議在老家辦理，深圳辦理太擠啦」。

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早前，針對內地旅客赴港簽注辦理，《香港01》記者曾致電深圳市公安局出入境管理局，工作人員指出，目前深圳戶口赴港簽注只能透過人工窗口辦理，續簽5個工作日內、連港澳通行證一起辦理則需等7個工作日，非深圳戶口的內地旅客赴港，需等20日（含假日在內）。

至於簽注辦理能否簡化、深圳戶口「一周一行」和團體簽注辦理，工作人員表示都未有相關通知，「具體要等2月6日」。另有上海網民指出，網絡上預約辦理赴港的簽注「比搶菜還難」。