美戰機擊落氣球　胡錫進：中國在與不用喝酒就醉醺醺的美國打交道

中美之間的氣球風波持續，美國指中國一個間諜氣球侵犯領空，不過中國方面則稱氣球是民用飛艇，並因為不可抗力飛入當地。美方於當地時間2月4日證實，氣球在南卡羅萊納州對開的大西洋上空被美軍戰機擊落。



官媒《環球時報》前總編輯胡錫進5日（周日）發文稱，事件顯示美國沒有能力實事求是對待一宗意外事件，一定要將它政治化，「這個國家已經整體上失去了客觀性。中國就在與這樣一個不用喝酒就醉醺醺的美國打交道」。



美國指控疑似中國間諜氣球犯境：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，一個氣球在美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）上空出現。（Reuters）

胡錫進的文章稱，美國不讓「流浪氣球」就這麼飛走，而是動用最先進的F-22戰鬥機發射導彈擊落它，是想要製造一個「美國勝利了」的結局。過去兩天美國把氣球事件炒成頭條新聞，攪動了整個美國輿論和政壇，故華盛頓需要「以這種方式收場」。

文章又稱，之前五角大樓一直重點強調該氣球沒有對地面造成人員或軍事威脅，也沒有透露已經做出擊落氣球的決定。氣球被擊落後，美國防長奧斯汀的調門也變得更高，聲稱誤入美國上空的氣球對美構成「不可接受的侵犯」。

美軍2月4日派出戰機擊落中國氣球後，路透社攝影師在北卡羅萊納州Holden Beach拍攝到疑似該氣球被擊落之後的情況。（Reuters）

文章最後稱，美國輿論和政壇熱炒氣球事件並最終將它擊落，顯示美國沒有能力實事求是對待一宗意外事件，一定要將它政治化。美國兩黨相互攻擊的格局決定了一定要拔高事情的意義，使栽贓和強硬佔上風，這個國家已經整體上失去了客觀性。中國就在與這樣一個不用喝酒就醉醺醺的美國打交道，承受它因內部爭鬥不斷生成並外溢到國際舞台的敵意。