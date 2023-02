中美間諜風波｜台外交部：中國應立即停止侵犯他國領空

中美間爆出「間諜氣球」風波,美國國防部於美東時間本(2)月2日發布聲明指出,中國高空偵察氣球侵入美國領空,疑似蒐集敏感情資。中國外交部2月3日回應指,中國無人飛艇因不可抗力誤入美領空,對此表示遺憾。



台灣外交部聲明稱,「注意到中國共產黨政府這種違反國際法、侵犯他國領空及主權的行徑,不應見容於文明國際社會。中國共產黨政府應立即停止這類侵犯他國、造成區域不安的作為。」



美國國防部發言人賴德(Patrick Ryder)之前在2月2日指,美國政府偵測到有高空氣球在美國本土上空出現,懷疑是來自中國的間諜氣球,他稱美方立即採取行動防止它取得敏感資料,正密切監察它。



中國外交部2月3日回應指,中國無人飛艇因不可抗力誤入美領空,對此表示遺憾。外交部發言人稱,該飛艇來自中國,屬民用性質,用於氣象等科研,受西風帶影響,且自身控制能力有限,該飛艇嚴重偏離預定航線。

發言人指,中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾,中方將繼續同美方保持溝通,妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。

台灣駐美代表蕭美琴近期傳出將返台的消息,2月3日晚間,台灣外交部回應證實此事,這將是蕭美琴2020年7月底赴美就任駐美國代表後,首次返回台灣。台媒指,此舉被外界解讀為2024年與賴清德搭檔有關。

台灣外交部則稱,美國代表處蕭美琴大使赴美任職已滿兩年,近期將因公務返國,就當前對美工作進展與規劃,與相關部會交換意見,確保政府對美工作與國內常保順暢銜接。

蕭美琴:圖為1月21日,台灣駐美國代表蕭美琴在美國首都華盛頓出席總統拜登的就職典禮。(Taiwan in the US Facebook)