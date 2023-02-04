中美間諜風波｜台外交部：中國應立即停止侵犯他國領空

中美間爆出「間諜氣球」風波，美國國防部於美東時間本（2）月2日發布聲明指出，中國高空偵察氣球侵入美國領空，疑似蒐集敏感情資。中國外交部2月3日回應指，中國無人飛艇因不可抗力誤入美領空，對此表示遺憾。



台灣外交部聲明稱，「注意到中國共產黨政府這種違反國際法、侵犯他國領空及主權的行徑，不應見容於文明國際社會。中國共產黨政府應立即停止這類侵犯他國、造成區域不安的作為。」



美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）之前在2月2日指，美國政府偵測到有高空氣球在美國本土上空出現，懷疑是來自中國的間諜氣球，他稱美方立即採取行動防止它取得敏感資料，正密切監察它。



中國外交部2月3日回應指，中國無人飛艇因不可抗力誤入美領空，對此表示遺憾。外交部發言人稱，該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研，受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。

發言人指，中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾，中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。

駐美代表蕭美琴傳將返台

台灣駐美代表蕭美琴近期傳出將返台的消息，2月3日晚間，台灣外交部回應證實此事，這將是蕭美琴2020年7月底赴美就任駐美國代表後，首次返回台灣。台媒指，此舉被外界解讀為2024年與賴清德搭檔有關。

台灣外交部則稱，美國代表處蕭美琴大使赴美任職已滿兩年，近期將因公務返國，就當前對美工作進展與規劃，與相關部會交換意見，確保政府對美工作與國內常保順暢銜接。

蕭美琴：圖為1月21日，台灣駐美國代表蕭美琴在美國首都華盛頓出席總統拜登的就職典禮。（Taiwan in the US Facebook）

至於2024年大選，蕭美琴被頻點名可能與賴清德搭檔，對此她於2日回應，「我現在只有一個責任，也就是在台美關係，全面的努力，讓我們台灣的外在環境更和平穩定，更加的繁榮，這是我現在唯一的目標，那我覺得其他任何的政治話題，都是無中生有的想像」。