通關｜港商難掩欣喜　憶去年北上「困澳門、廣西」輾轉隔離27日

超過1105天的等待，1月8日中港終於通關。港商Victor回憶去年（2022年）6月，曾到廣東深圳、中山、江門和南京經商，卻因為中港未通關而隔離整整27天，Victor他當時先在澳門「10+7」打算經珠海入內地，不料澳門、珠海疫情相繼爆發，他只好輾轉到廣西酒店隔離7日，花費整整27日才完成所有檢疫之旅，抵達廣州工廠。



內地開關後，Victor開心往返中港做生意方便許多，也期待經濟能恢復。他透露，去年6月其中廣州兩間跟他合作的工廠因為沒單接，整間工廠到只留下3人，Victor在南京走訪也耳聞，許多中小企業在2022年遭遇嚴重的打擊沒能撐下去。



計劃經澳門到珠海入境 未料遇到疫情爆發

2022年6月17日Victor從香港到澳門隔離，當時澳門剛宣布由6月15日起，完成疫苗接種人士從港台或外地入境，檢疫安排由原定的「14+7」改為「10+7」，Victor計劃從澳門隔離完後就經珠海入境內地，豈料在他隔離期間澳門爆發一波新的疫情，等到他得以踏出隔離酒店時，澳門如同空城，澳門入珠海免隔離的政策也因疫情爆發，隨之取消。

▼6月中旬，澳門爆發新一波疫情，Victor解除酒店隔離時看到如空城般的澳門▼



+ 4

在澳門完成酒店10日隔離、7天自我健康監測的Victor，急著去內地辦公，既然無法經珠海入內地，他只能另尋方法。

6月29日內地出台「第九版疫情防控方案」，Victor和同行的親戚商量後，還是得赴內地城市走完「7（酒店集中隔離）+3（居家隔離）」入境隔離程序，他當時搜了一圈發現澳門到內地的機票難搶，最終只得選定還剩下過千張機票、相對冷門且遙遠的廣西南寧的酒店隔離，最後再到廣州完成3日的居家隔離。

▼7月6日，Victor離開澳門前往536km遠的廣西南寧，在當地的隔離酒店隔離▼



7月6日，Victor從澳門出發飛往536km遠的廣西南寧完成7日的酒店隔離，酒店疑似有部分地方還在施工，上樓梯還得自己搬行李，條件也一般。在廣西完成7日隔離後，Victor就搭乘高鐵從南寧東站到廣州南站，結束漫長而輾轉的27日隔離之旅。

▼7月13日，Victor從廣西南寧站搭乘高鐵到廣州東站，準備完成3日居家隔離▼



內地開關後盼經濟復甦 Victor：工廠沒單接只留3個人

7月開始，Victor開始相繼走訪廣東深圳、中山、江門和南京，他的工作主要是接日本關於電器用品的單到內地工廠生產，Victor表示疫情以來，近兩、三年經濟都不好，「是全球性的。」

Victor指出，他合作的三間工廠，一間剩下20多人，另外兩間只剩下3人接單生產，他到南京處理銀行相關事項時，也有當地人透露中山網紅橋變成「自殺橋」，許多人因疫情生計受影響等原因沒辦法再撐下去，Victor也提到，2022年上半年46萬家中小企業倒閉的數據可一部分反映內地的經濟情況。

對於內地終於開關，Victor開心又期待，除了經商更方便，他也期待經濟能夠復甦，他現時不急著返內地，盼望將名額留給要返鄉探親的港人，他則計畫等全面通關在返內地經商。Victor表示通關後，除了經商需求，也想同女友和朋友去深圳唱K。

▼1月8日，北上內地市民湧入落馬洲口岸，中港往返已經不須要隔離▼

