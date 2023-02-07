土耳其地震｜中國衛星傳回震中圖像：有居民區損毀　疑現地質災害

當地時間2月6日凌晨4時許，土耳其東南部發生7.8級強烈地震，隨後至少發生185次餘震，連同接壤的敘利亞均傷亡慘重。

《環球時報》報道，中國商業衛星公司天儀研究院安排了巢湖一號衛星對地震災區緊急成像，並於土耳其當地時間2月6日11時5分成功獲取了震中周邊區域雷達遙感影像。



據介紹，在災情不明、餘震不斷發生的情況下，遙感衛星成為獲得震區災情的重要方法之一。此次巢湖一號衛星採用了條帶模式，成像面積約為8878平方公里。

ESRI公開土耳其地震震前光學衛星歷史影像。（環球時報）

在獲取土耳其震中地區的衛星影像後，研究人員結合此前公開的震前當地光學衛星影像對震後影像進行分析，利用SAR影像對建築物的成像特點，研判距離震源約3000米的居民區（薩克恰格聚）明顯損毀。震源附近山體疑似出現地質災害。

由於事發當天震中地區天氣惡劣，雲層較厚，導致光學衛星成像困難。因此，具有全天時全天候的工作能力的合成孔徑雷達（SAR）是獲取地震災區全景影像的重要手段。天儀研究院將持續關注震區情況，為地震災區救援工作提供衛星影像支持。

據報道，此次土耳其地震中兩次強震都發生在卡赫拉曼馬拉什省，震中附近城市密集，土耳其東南部最大城市加濟安泰普市、卡赫拉曼馬拉什市等城市受損嚴重。

《新華社》報道，土耳其災害與應急管理署2月7日發布的最新統計數據顯示，本次地震已造成該國3381人死亡、2萬餘人受傷，有5575座建築物在地震中被毀。

另據敘利亞通訊社7日援引敘衞生部聲明報道，當地死亡人數升至812人，受傷人數上升至1449人。在反政府武裝控制地區，地震已造成790多人死亡。