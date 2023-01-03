柬埔寨血奴案｜救援者陳隊長改緩刑獲釋　法院稱：救人不能觸法

港台兩地受高薪工作誘惑詐騙至柬埔寨，遭禁錮凌虐的事件震驚各界，去年（2022年）2月12日，內地男子李亞緣綸自爆被柬埔寨西哈努克港中國城內網賭電詐團夥，圈養「抽血賣錢」，淪為「血奴」，該案件被視為是揭開當地詐騙園區的首宗案例，但被柬埔寨警方稱造假。



救人的中柬義工隊隊長陳寶榮、助手陳曉華，以及為「血奴案作證的」西港醫院的醫生譚小梅，一審被判兩年有期徒刑和罰款400萬柬幣（約1000美元），該案二審將3人兩年有期徒刑中的部分改判緩刑，裁定只需在監獄服刑10個月。今年1月2日，陳寶榮獲釋與家人團圓。



2022年2月12日，中柬第一醫院稱，來自江蘇的李亞緣綸因輕信網上的虛假招工廣告，被犯罪團夥脅迫偷渡至柬埔寨，因拒絕從事網絡詐騙，多次被轉賣，後遭柬西哈努克港中國城內網賭電詐團夥非法拘禁，近半年每隔一個半月就被網絡詐騙集團帶來的「醫生」抽掉3個輸液瓶的血液，共計被抽血7次，生命垂危。

李亞緣綸當時稱，自己是趁監管的人不注意，才成功逃離，並向中柬義工隊求助。在中國使館推動下，柬西哈努克省警方正式立案，中柬兩國警方協同開展相關偵查工作，直至2月28日，柬埔寨警方向中國駐柬埔寨大使館通報初步調查結果並發布公告，認定「血奴」案「純屬編造」，當時央視亦轉發該訊息。

柬埔寨警方稱，李亞緣綸偷渡到柬埔寨，後出現嚴重肝臟疾病，於是聯繫當地社會組織尋求幫助，其中3名涉案者出於不同目的，協助李亞緣綸編造和宣傳「被非法拘禁、虐待、成為血奴」的假新聞，救援者中柬義工隊隊長陳寶榮亦因此被牽連。

據了解，陳寶榮來自湖北，在柬埔寨經商超過20年，已在當地結婚生子，近年開始救助受困詐騙園區的中國同胞，在柬埔寨金邊和西港有不少人脈和不小的名氣。

中柬義工隊隊長陳寶榮曾救援許多被困在詐騙園區中的民眾。(中柬義工隊資料圖片)

陳寶榮曾向內媒透露，2022年2月11日他派人去接李亞緣綸時候，安排把他送到中柬第一醫院去。當時李亞緣綸受訪時說出自己遭抽血賣錢，但柬埔寨警方強調這是造假，亦有柬埔寨官員稱此案，破壞「柬埔寨國際形象」。

「血奴」案共有4名被告，包括李亞緣綸因於2021年6月份偷渡至柬被控犯「非法入境柬埔寨罪」、「煽動歧視罪」和「提供虛假申報罪」、西港某醫院醫生譚小梅、中柬義工隊隊長陳寶榮和助手陳曉華則被控犯「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」。

其中陳寶榮和其助手陳曉華再加控「非法干涉公共職能之行使罪」、「非法使用職業證明文件罪」。惟因李亞緣綸病情嚴重，法院出於人道主義精神，建議「特事特辦」，允許李亞緣綸不必在柬埔寨受審，而是直接遣返回國。

去年8月30日，西港省法院（the Preah Sihanouk Provincial Court）就「血奴」案作出一審判決，陳寶榮、陳曉華、譚小梅均被判處兩年有期徒刑，和罰款400萬柬幣（約1000美元）有，李亞緣綸在已被遣返回國的情況下亦被判處相應刑罰。陳寶榮等人認為判決過重，提起上訴。

該案二審將3人兩年有期徒刑中的部分改判緩刑，裁定只需在監獄服刑10個月。1月2日，陳寶榮獲釋，西港和金邊的許多人士都幫他舉辦接風宴。據消息人士稱，陳寶榮當庭認罪才獲得法院諒解，庭審法官在宣判前對陳寶榮說，「我理解，你在做好人好事的時候，一定忽略了很多事情，包括柬埔寨法律的嚴肅性和紅線，希望你能知道你的過錯，並引以為戒。」。

血奴案為假？當地華人：情節或許捏造，詐騙園區犯罪為真

「血奴」案時至今日仍有各種不同說法，有人認為陳寶榮是受到利益集團報復，因為他接露當地詐騙團夥綁架、勒索以及官商勾結等問題，也有人認為他單純是受到李亞緣綸的矇騙。中柬義工隊也因為此事件解散。

《香港01》曾採訪在柬埔寨當地華人阿龍，他當時在微信公眾號「阿龍闖蕩東南亞」首次揭露該事件。他表示，「血奴案情節可能是當事人編造的，但詐騙者受虐卻是真的。」他提到，「詐騙園區的罪惡和黑暗絕對不是虛構，血奴事件等於掀開了黑暗縫隙」。

此前《香港01》專訪廣西人陸向日，他曾被販賣和禁錮到柬埔寨詐騙營，之後他成為救人義工，救出近200人。陸向日說，中柬義工隊共營救了近200人，亦因此成為詐騙營的眼中釘。義工隊隊長陳寶榮更被下了懸紅10萬美元（約78萬港元）的「江湖追殺令」。陸向日接受《香港01》時稱，陳寶榮是被嫁禍。

阿龍曾表示，陳寶榮隊長在當地曾救援許多受困詐騙園區的民眾，也曾與當地寺廟協調出可負擔的喪葬費，安葬和火化在柬埔寨當地身亡的華人，救援和幫助過許多受困園區的民眾。