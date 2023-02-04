傳2.6恢復赴港自助簽注、即時出簽？　深圳公安：暫未收到消息

內地與香港將於下周一（6日）恢復全面通關，不過，內地旅客辦理赴港旅遊證件，就暫未能恢復至疫情前「即時出簽」的方便程度。

有深圳網民周六（4日）爆料稱，出入境工作人員建議下周一再前往辦理證件，屆時無需排隊更能當場出簽。

《香港01》為此致電深圳市公安局出入境服務熱線，獲回覆指「暫未收到相關消息」。



內地與香港恢復全面通關在即，有深圳網民表示，8天之內所有區的出入境辦證大廳簽注預約均已爆滿。據了解，疫情之前，內地居民可在機器上自助辦理港澳通行證簽注服務，惟現時機器只提供赴澳自助簽證服務，赴港自助簽證服務就必須到辦證大廳的人工櫃位進行辦理。此外，深圳公安局網站還顯示，港澳個人遊、團隊遊網上續簽暫停辦理。

不過，另一名深圳網民透露，自己未能在網上搶到預約名額，原想到出入境辦證大廳「walk-in」辦理簽注，但現場工作人員卻告知周六不開放大量現場預約，並建議若有深圳戶口可以下周一再前往辦理，屆時無需排隊更能當場出簽。該網民認為，對方或是暗示下周一將恢復自助簽注服務。

深圳福田的簽注辦理大廳，辦公時間將近完結之時仍然人頭湧湧。（林藹怡攝）

《香港01》為此致電深圳市公安局出入境服務熱線，獲回覆指「暫未收到相關消息」，並稱可於下周一再致電查詢。

深圳市公安局出入境服務熱線還表示，目前深圳戶口續簽赴港簽注需時5個工作日，若連辦理港澳通行證一起就需個工作日，而非深圳戶口的內地旅客赴港，需要20日（含假日在內）。