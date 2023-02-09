中國疾控中心前主任高福：世界應冷靜看待中國出現新冠變種可能性

中國疾病預防控制中心前主任高福認為，世界應該冷靜看待新冠病變種病毒可能在中國傳播的情況。



目前是中國科學院病原微生物與免疫學重點實驗室主任的高福，通過電郵告訴路透社：「世界應該徹底冷靜下來，不應擔心新變種或特殊變種病毒可能（在中國）傳播。」

高福說，在中國發現的變種病毒為BA.5.2和BF.7兩個奧密克戎變異株亞分支，與世界其他地方發現的相同。

路透社報導，高福等研究人員星期三（2月8日）《柳葉刀》醫學期刊發表報告，強調中國在清零政策結束後出現新一波疫情時，最初幾週沒有出現新變種。

研究人員分析從2022年11月14日至12月20日北京市新增的413起冠病病例後發現，所有病例都可能與現有毒株有關。這些病例大多數為本土個案，其中90%與BA.5.2和BF.7有關。他們也說，調查結果具有全國代表性。

高福稱，中國正繼續展開大規模病毒基因組測序，如果中國出現新變種病毒，他們能識別出。他認為，冠病病例正在減少，但未來可能會出現新一波疫情。

官方數據顯示，中國星期一（2月6日）新增102起死亡病例，較峰值下降近98%。

【本文獲新加坡聯合早報授權轉載】