北京等多地展開新冠病毒抗體檢測　專家：對個人意義不大

北京、武漢、湖南等地相繼公布要展開新冠病毒抗體檢測，但有專家指出，大多人可能是出於好奇，想看自身是否產生抗體，實際上抗體檢測對個人來說意義不大。



1月14日，武漢市疾病預防控制中心通知，自1月15日起，武漢疾控預防醫學服務中心新增新冠病毒抗體水平檢測服務，費用為25元。

1月31日，北京市疾控中心副主任王全意介紹，為全面評估新冠病毒感染情況，了解社區人群血清抗體水平，北京市將於2月至3月開展人群血清抗體調查，從16個轄區和經開區中選取約5000人，進行問卷調查和血清學標本採集。

2月3日，湖南疾控微信公眾號通知，自2月7日起，湖南省疾病預防控制中心開展新冠病毒抗體檢測服務，費用為32元，每日限號100人。

據介紹，新冠病毒抗體是感染新冠病毒後機體自我產生的免疫反應標誌性物質，常見的有IgM抗體和IgG抗體。在感染新冠病毒後約5天，血清中會逐漸產生IgM抗體，但該抗體衰減較快，只能維持2至3周。

IgG抗體一般出現在IgM抗體之後，可在血液中維持較長時間，當機體再次感染相同病毒時，對人體起到一定的免疫保護作用。 IgG抗體在感染中晚期出現，滴度有一個持續增高的過程，並在血液循環中保持較長時間存在。

若新冠病毒IgM抗體檢測為陽性且有相關臨床症狀，可作為新冠病毒感染的輔助性診斷依據，此時暫不推薦接種新冠病毒疫苗。若新冠病毒IgG抗體陽性，IgM抗體陰性，則提示受檢者既往感染過新冠病毒並基本恢復，或提示曾經接種過新冠疫苗。

若新冠病毒IgM和IgG抗體均為陽性，提示受檢者可能處於新冠病毒感染期，需要進一步排查。若受檢者在兩周前後接種過新冠疫苗，也有可能導致IgG和IgM抗體陽性。

李侗曾表示，大多人接受抗體檢測可能是出於好奇，想看自身是否產生抗體。（微博＠北京新聞廣播）

對於是否有必要檢測新冠病毒抗體，《人民日報》健康客戶端報道，多位感染科專家表示，「新冠病毒抗體檢測對個人來說意義不是很大，感染後是否產生抗體和抗體滴度的多少，都不能保證或者提示我們是絕對安全的」。

北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾表示，真正對自身起保護作用的是中合抗體，並非IgM抗體和IgG抗體，且檢測要求很高，因此在社會面進行新冠病毒抗體檢測不現實。

李侗曾稱，大多人接受抗體檢測可能是出於好奇，想看自身是否產生抗體，若有抗體是否對自己有保護作用。

他解釋，IgM抗體和IgG抗體的數值大小，其實並不能指示抗體對人體的保護作用到底有多大，因為是否被感染還會受其他因素影響，譬如病毒是否變異等。