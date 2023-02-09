江西一地召集未婚女性簽「抵制高價彩禮承諾書」　網民斥：有病！

「彩禮」是內地婚俗必不可少的一環，指婚姻其中一方（普遍為男方）向對方（女方）贈與的錢物。

然而近來「高價彩禮」現象不絕，甚至導致許多情侶因此一拍兩散。尤其網傳「江西女狠宰男方1888萬（人民幣，下同）彩禮」的話題登上熱榜，以及江西九江銀行推出「彩禮貸」創全國第一，都將江西推上風口浪尖。

據《正觀新聞》報道，為倡導婚嫁新風，挽回城市形象，江西省吉安市遂川縣的戴家埔鄉於近日召開了一場適齡未婚女青年座談會，受邀參會的30名各村適齡未婚女性集體簽訂了「抵制高價彩禮承諾書」。



遂川縣戴家埔鄉希望通過此次活動，能夠引導廣大群眾樹立婚嫁新理念，推行婚事新辦倡新風，並鼓勵青年能自強自立、不攀不比，營造文明節儉辦婚事的良好社會氛圍。

江西一地召開未婚女性座談會，受邀女性集體簽訂「抵制高價彩禮承諾書」。（鳳凰網）

早在去年12月29日，當地就曾組織黨員幹部簽訂《黨員幹部移風易俗「五帶頭五嚴禁」 承諾書》，要求黨員發揮先鋒模範和帶頭作用，多措並舉推動移風易俗工作走向常態化、制度化。戴家埔鄉抵制高價彩禮的舉措收到遂川縣的表揚，認為提前介入可確保有效。

但該地這一舉措，卻遭網民嘲諷「有病！」認為即使女孩不需要彩禮，父母也會提出要求。且內地社會歧視女性，法律也對女性保障不足，彩禮是男權社會的產物，應該先抵制「重男輕女」，座談會就是本末倒置。

網民睇法▼



「建議簽訂『抵制孩子隨父姓』、『男女平分家產』、『過年要在娘家過』等協議。」

「江西以前是中國最沒存在感的兩省之一，突然就以高彩禮聞名全國」

「和未婚女青年談用處不大，要談也是父母」

「今年抵制高價彩禮，明年就沒女孩出生。」

「高價彩禮的根源在男女性別比例失衡上，想想高價彩禮的都是什麼地區」

「如果有女生的彩禮高過了當地制定的標準是要抓去坐牢嗎？」

