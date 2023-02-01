女子於江西五星級酒店浸溫泉　怒控遭店方「全程直播」當宣傳

內地1名女子先前到五星級酒店住宿，本想浸溫泉讓自己放鬆一下，不料後來卻發現酒店竟然全程直播，做為酒店廣告的素材，令她嚇傻且難以接受。



針對這宗事件，酒店已經致歉並回應，表示架設的攝影機都是遠景，看不清楚人臉的。

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據《極目新聞》報道，這宗事件發生於江西宜春一家五星級溫泉酒店，1名女住客在網上發文分享酒店溫泉直播間的畫面，並控訴：「居然直播客人泡溫泉，各位姐妹注意啊，一不小心就被直播了。」

她才發現，原來自己在大眾池浸溫泉的影像竟然被酒店全程直播，作為廣告素材，令她相當不解且難以接受。

【同場加映】台女竟喺溫泉用手機狂影相 人哋全裸自己卻包到冚 被鬧仲要咁講（點圖放大瀏覽）：

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針對這起事件，酒店1名負責人表示，直播時沒有拍近景，都是遠景，架設的機位是看不清人臉的。

他們當時也考慮到顧客的私隱，因此直播時距離溫泉有50米以上，目前已停止了這一形式的直播。當地文旅部門則表示，已關注到此事，目前正在處理。

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