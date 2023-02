質疑「中國世紀」　澳洲智庫：北京到本世紀末或無望超越美國

澳洲智庫洛伊研究所(Lowy Institute)一份最新的研究報告指出,中國疫情期間嚴厲的封控政策導致中國在亞洲的綜合實力大幅下降,令其趕超美國的進度停滯不前,「按照目前的趨勢,中國不太可能到本世紀末超過美國」。但是報告也提及,去年底北京調整防疫政策,而「重新開放有望成為其重振旗鼓的重要機會之窗」。



該研究所自2018年首次發表《亞太實力指數》以來,中國在多項領域一直在穩步趕上、甚至超過美國,然而在6日發佈的報告則稱,此一趨勢似乎已出現逆轉。

近年來,隨著中國經濟成長幅度下滑、各類矛盾日漸突出,悲觀論者始質疑中國經濟及綜合國力的表現能否如預期在2030年前超越美國。洛伊研究所發表的這份報告驟下結論,直言「中國世紀」不再是最有可能出現的情景,「中國現在不太可能在本世紀末超越其競爭對手」。

這份2023年版的《亞太實力指數》以亞太26個國家和地區作為分析對象,為這些國家和地區在經濟、軍事能力、以及外交影響力等8個領域的表現打分,美國的綜合實力80.7分(滿分100分),中國為72.5分,相差達到8.2分。

中美貿易戰自2019年開打,令中美經濟同時受損。(路透社)

據歷年評比所示,美國在亞太地區影響力相對於中國來說,近年逐漸趨向劣勢。在2018年公佈的指數中,美國領先中國10分,但在2019年差距縮小到8.6分。在2020年的版本中,美國得分81.6,中國76.1,差距再次縮小,僅為5.5分。

這份新的報告說,綜合來看,最大的意外是,在綜合實力方面,「中國一直無法追上、真正縮小與美國的差距,更不用說超過美國了」,美國一直保持著不多、但持久的優勢。

美國今年在8項衡量指標之中,共有6項排名第一,並在經濟能力方面重新排名首位。中國在2019年時的經濟能力指數首次略微領先於美國,然而在最新的評估中再度被美國反超。報告認為,這其中的部分原因是由於中國在2022年實施嚴格的「清零政策」政策導致中國得分下降。報告評價,中國一直無法追上、真正縮小與美國的差距,使之更難超過美國,美國得以一直保持著不多、但持久的優勢。

洛伊研究所的最新報告也引起了官媒的注意與不滿。《環球時報》針對報告發布評論稱,中國的地位和實力不是對短時間內的一些衡量指標就能改變的。該篇評論援引一位中國社會科學院研究員說法,指中國的崛起是一個長期的過程,不可能因為一年的事就發生根本變化。評論抨擊說,洛伊亞太實力指數被「工具化」,成為「反華勢力的工具」。

美國指控疑似中國間諜氣球犯境,致兩國關係再生波瀾:圖為2023年2月1日,路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示,一個氣球在美國蒙大拿州(Montana)比靈斯(Billings)上空出現。(Reuters)

儘管報告判斷,按照目前的趨勢,中國不太可能到本世紀末超過美國,但是報告也注意到,今年年初中國忽然放棄了「清零政策」,而重新開放的此舉有可能成為其重振旗鼓的重要機會之窗。

意大利智庫「維羅納國際安全研究團隊」(International Team For the Study of Security Verona,ITSS)研究員卡洛塔.里諾多(Carlotta Rinaudo)對於報告結論則持保守論調,稱「如果僅以中國去年在疫情期間的表現就得出『中國現在不太可能在本世紀末領先於其競爭對手』這一結論可能會些牽強」。

卡洛塔指出,在過去的一年裡,鑒於嚴厲的「清零政策」,中國並未滿負荷運轉,這不可避免地導致北京實力全面下降,但隨著邊界的重新開放,中國將在各個層面重建與亞洲國家的聯繫,「北京可能會重新獲得其在印太供應鏈中的核心地位。」在過去疫情的大環境下,中國實力的下降「應該被理解為暫時的而不是決定性的。」