質疑「中國世紀」　澳洲智庫：北京到本世紀末或無望超越美國

澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）一份最新的研究報告指出，中國疫情期間嚴厲的封控政策導致中國在亞洲的綜合實力大幅下降，令其趕超美國的進度停滯不前，「按照目前的趨勢，中國不太可能到本世紀末超過美國」。但是報告也提及，去年底北京調整防疫政策，而「重新開放有望成為其重振旗鼓的重要機會之窗」。



該研究所自2018年首次發表《亞太實力指數》以來，中國在多項領域一直在穩步趕上、甚至超過美國，然而在6日發佈的報告則稱，此一趨勢似乎已出現逆轉。

近年來，隨著中國經濟成長幅度下滑、各類矛盾日漸突出，悲觀論者始質疑中國經濟及綜合國力的表現能否如預期在2030年前超越美國。洛伊研究所發表的這份報告驟下結論，直言「中國世紀」不再是最有可能出現的情景，「中國現在不太可能在本世紀末超越其競爭對手」。

這份2023年版的《亞太實力指數》以亞太26個國家和地區作為分析對象，為這些國家和地區在經濟、軍事能力、以及外交影響力等8個領域的表現打分，美國的綜合實力80.7分（滿分100分），中國為72.5分，相差達到8.2分。

中美貿易戰自2019年開打，令中美經濟同時受損。（路透社）

據歷年評比所示，美國在亞太地區影響力相對於中國來說，近年逐漸趨向劣勢。在2018年公佈的指數中，美國領先中國10分，但在2019年差距縮小到8.6分。在2020年的版本中，美國得分81.6，中國76.1，差距再次縮小，僅為5.5分。

這份新的報告說，綜合來看，最大的意外是，在綜合實力方面，「中國一直無法追上、真正縮小與美國的差距，更不用說超過美國了」，美國一直保持著不多、但持久的優勢。

美國今年在8項衡量指標之中，共有6項排名第一，並在經濟能力方面重新排名首位。中國在2019年時的經濟能力指數首次略微領先於美國，然而在最新的評估中再度被美國反超。報告認為，這其中的部分原因是由於中國在2022年實施嚴格的「清零政策」政策導致中國得分下降。報告評價，中國一直無法追上、真正縮小與美國的差距，使之更難超過美國，美國得以一直保持著不多、但持久的優勢。

洛伊研究所的最新報告也引起了官媒的注意與不滿。《環球時報》針對報告發布評論稱，中國的地位和實力不是對短時間內的一些衡量指標就能改變的。該篇評論援引一位中國社會科學院研究員說法，指中國的崛起是一個長期的過程，不可能因為一年的事就發生根本變化。評論抨擊說，洛伊亞太實力指數被「工具化」，成為「反華勢力的工具」。

美國指控疑似中國間諜氣球犯境，致兩國關係再生波瀾：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，一個氣球在美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）上空出現。（Reuters）

儘管報告判斷，按照目前的趨勢，中國不太可能到本世紀末超過美國，但是報告也注意到，今年年初中國忽然放棄了「清零政策」，而重新開放的此舉有可能成為其重振旗鼓的重要機會之窗。

意大利智庫「維羅納國際安全研究團隊」（International Team For the Study of Security Verona，ITSS）研究員卡洛塔．里諾多（Carlotta Rinaudo）對於報告結論則持保守論調，稱「如果僅以中國去年在疫情期間的表現就得出『中國現在不太可能在本世紀末領先於其競爭對手』這一結論可能會些牽強」。

卡洛塔指出，在過去的一年裡，鑒於嚴厲的「清零政策」，中國並未滿負荷運轉，這不可避免地導致北京實力全面下降，但隨著邊界的重新開放，中國將在各個層面重建與亞洲國家的聯繫，「北京可能會重新獲得其在印太供應鏈中的核心地位。」在過去疫情的大環境下，中國實力的下降「應該被理解為暫時的而不是決定性的。」