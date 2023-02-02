兒童長新冠症狀比成人更嚴重？　醫生：若現「危險訊號」必須就醫

不少人感染新冠肺炎後，都會出現俗稱「長新冠」的後遺症，包括疲倦、氣促、頭痛等，甚至會有短期的認知功能障礙，容易健忘、注意力難集中等。

然而，兒童感染新冠的後遺症，可能比成年患者更嚴重。近日，上海交通大學醫學院附屬新華醫院兒童心臟中心，就接診了多個因感染新冠而引起炎症的患兒。



院方介紹，2歲女童笑笑（化名）感染新冠20天後轉陰，卻突然開始咳嗽不斷，持續咳嗽3周，之後再有反覆發燒的情況。其父母當時並未在意，直到笑笑全身出皮疹才到醫院求診。

血檢結果提示，笑笑的白細胞及C反應蛋白明顯增高，肝功能異常，谷丙轉氨酶明顯升高，炎症因子白介素-6、白介素-10、腫瘤壞死因子（TNF-a）、白介素2受體測定也明顯增高。在醫院期間，笑笑出現發燒、咳嗽、腹瀉等症狀，且對抗生素無法，後被確診為多系統炎性綜合症。

醫生照看患兒。（微信公眾號＠新華醫院兒童心臟中心）

10歲男童小李（化名）新冠康復後3周出現發燒、咳嗽等症狀，隨後又突現噁心、嘔吐、腹瀉、胸悶等情況，精神愈來愈差。

小李到醫院接受血檢、心電圖等檢查，結果發現心肌標誌物異常，肌鈣蛋白高達11.885ng/ml，是正常值的400倍，心電圖提示ST段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVF、V4-V6水平型壓低0.5-4mm，V1、V2弓背向上抬高3-5mm。心臟超聲顯示，小李心臟射血分數僅為45%，心功能明顯下降。

新華醫院兒童心臟中心主任陳筍介紹，多系統炎性綜合症發生於新冠感染後2至6周，主要表現為持續發燒和一系列症狀，包括低血壓，多器官受影響，包括心臟、胃腸道、腎臟、血液、皮膚和神經系統等；常見症狀除了發燒、咳嗽外，還會有皮疹、腹痛、嘔吐、腹瀉、頭痛、抽搐等。

小李則患上病毒性心肌炎。陳筍介紹，病毒性心肌炎可以看作是多系統炎性綜合症中的一種，其發病機制可能是新冠感染後，兒童及青少年的免疫應答機能過強，短期內產生過量的炎症介質即「細胞因子風暴」，損傷心肌，常見的症狀有乏力、心悸、胸痛、腹痛、噁心、嘔吐等。病毒性心肌炎特徵性的表現是心電圖異常、心肌酶升高和心功能下降。

陳筍提醒，心肌炎在初發時就可能為重症，或者快速進展到重症，短時間內就會出現嚴重的心功能不全或者惡性心律失常，導致猝死或需要用人工心肺搶救生命。

陳筍指出， 新冠患者康復後患上多系統炎性綜合症，可能是因為轉陰後持續的咳嗽、低燒、乏力等症狀加重，或者呼吸道感染誘發導致。康復後早期異常亢奮的免疫系統仍未冷靜，再次出現的感染可能會導致過激的免疫反應，殺傷病毒的同時傷及心肌等多個臟器。

陳筍提醒，若兒童出現幾天持續發燒，並伴有胃痛、腹瀉、嘔吐、眼結膜充血（紅眼）、頭暈、皮疹、精神萎靡、乏力、反應淡漠、心悸、胸痛等任何一種症狀，就需要及時就醫。