廣東河源市源城區附近4.3級地震　港天文台接超十名市民報告有感

中國地震台網測定，廣東河源市源城區附近於今日（11日）上午10時41分發生黎克特制4.3級地震，震源深度11公里。「廣東地震」一詞也迅速登上微博熱搜。



香港天文台亦接獲超過十名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第三度，即室內有感，類似小型貨車駛過的振動。



(中國地震台網)

香港天文台指出，初步分析2023年2月11日(星期六)上午10時41分廣東河源市源城區發生一次 4.3級地震，震中位於北緯23.76度，東經114.64度附近，即河源之西北偏西約6公里，距離香港之東北偏北約170公里。

香港天文台指出接獲超過十名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示，本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。

廣東河源市有網民發文稱「感受到地震天搖地晃，有點害怕」、亦有河源市網民分享，當地本來地震就多「小震不用跑，大震跑不了。但這次著實震感強烈」。廣州、惠州、等地網友表示有震感，有網民表示，「趴在床上刷敘利亞地震救援視訊，結果床搖晃了兩下」。深圳市有網民發文稱「感受到幾下晃動，特別明顯」。