旺角女「賣身葬父」　「亡父」竟是在生大熱陸劇《狂飆》導演

旺角街頭近日驚現奇女子「賣身葬父」,向途人索價30萬元港幣,成為網上熱話。該女子更以平板電腦展示一名男子的照片,照片早在2010年已出現於內地「新浪娛樂」的報道,相中人為仍然在生的內地導演、編劇及製片人徐紀周。徐紀周執導的電視劇作品《狂飆》近日於內地播出,引發社會現象級的追劇熱潮。



女子身旁放有一塊寫有「認祖歸宗,家財萬貫,認鬼歸西,人去樓空,賣身葬父」的紙牌,並以平板電腦展示一名男子的照片,相中人為仍在生的內地導演、編劇及製片人徐紀周。( 陳浩然攝)

據早前報道,該名長髮及肩、穿碎花長裙的女子坐在摺凳上,身旁放有一塊寫有「認祖歸宗,家財萬貫,認鬼歸西,人去樓空,賣身葬父」的紙牌,並以平板電腦展示一名男子的照片。女子不時揮動手中的名牌手袋,操各國語言卻語無倫次,普通話、英語、韓語都曾說過。

現場有大批市民圍觀,她一度大叫:「My dad is die! My dad need money, cash only, if anyone have cash come here. I don't know why you people no money and still stand here and don't go to work!(我爸爸死了,我爸爸要錢,只要現金,如果任何人有現金就來這裡。我不明白為什麼你們沒有錢,還站在這裏,不去工作。)」

女子在平板電腦上展示的男子照片早在2010年已出現於內地「新浪娛樂」的報道,相中人為仍然在生的內地46歲知名導演徐紀周。有網友認為,該女子所謂的「賣身葬父」很可能只是噱頭或惡搞行為。

根據資料,2000年起徐紀周從事影視創作,於2001年擔任警匪劇《中國刑警》的編劇、導演,打黑反腐劇《打黑風暴》的編劇。其後憑多個作品獲得上海電視節「白玉蘭」獎電視劇最具實力導演獎、華鼎獎最佳編劇獎等殊榮。

近日,由中央政法委宣傳教育局、中央政法委政法綜治信息中心指導,愛奇藝等聯合打造的掃黑除惡劇《狂飆》在內地多個平台熱播。《狂飆》正正由徐紀周執導。

多間內地媒體爭相採訪徐紀周,其中包括於2月6日刊登在《法治日報》的報道、2月1日刊登在《新京報》的報道及2月2日刊登在《每日經濟新聞》的報道。

+ 1

《狂飆》以千禧年至今為背景,講述了一場跨度長達20年的掃黑除惡鬥爭。通過2000年、2006年、2021年三幕敘事手法,借刑警安欣(張譯飾)和賣魚郎高啟強(張頌文飾)相悖的人生曲線,詮釋掃黑除惡鬥爭中邪不壓正的信念精神。

與其他掃黑除惡劇不同,《狂飆》將反派的發家史也放在了敘事重點之一。其中,飾演涉黑組織頭目高啟強的演員張頌文,因精湛演技收穫不少觀眾的拍手稱讚,甚至有網友開玩笑調侃說:「建議查查張頌文,不像演的。」