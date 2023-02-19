中國首例5G超遠程機器人肝膽手術成功：患者在新疆　醫生在浙江

《中國新聞網》報道，2月16日，在浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院機器人遠程手術中心，外科主任醫師梁霄通過國產原研微創手術機器人操作台，成功為遠在萬里之外的一位新疆病人實施了膽囊切除手術，這也是中國首例5G超遠程機器人肝膽手術。



據悉，患者楊女士（化名）30多歲，家住新疆阿拉爾市，此前患有膽結石。一周前，她突然右上腹疼痛，在浙大邵逸夫阿拉爾醫院檢查為膽囊炎急性發作，需盡快手術。

在肝膽外科，膽囊切除術屬於常規性手術。此前，杭州專家前往阿拉爾市進行手術，需先搭乘8.5小時飛機到新疆塔里木機場，再坐半小時汽車趕到醫院。

（圖 / 浙大邵逸夫醫院）

如何減少技術與距離之間的矛盾？外科主任醫師梁霄團隊想到了5G遠程機器人手術方案。

據悉，手術現場實施操作的機器人是中國首款運用5G技術實現超遠程手術的四臂腔鏡機器人，核心軟硬件全部實現自研自產。約半小時後，楊女士的手術成功結束。

第五代行動通訊技術（英語：5th generation mobile networks或5th generation wireless systems，簡稱 5G）是最新一代行動通訊技術，效能目標是高資料速率、減少延遲、節省能源、降低成本、提高系統容量和大規模裝置連接。（視覺中國）

浙大邵逸夫醫院作為國家級微創器械創新及應用國家工程中心牽頭單位，持續引領國內外微創技術發展。當日，「浙大邵逸夫醫院—新疆兵團阿拉爾醫院國家區域醫療中心」正式揭牌，浙大邵逸夫醫院作為輸出醫院，依托新疆生產建設兵團第一師阿拉爾醫院與兵團共建國家區域醫療中心，將讓更多的各族患者在家門口就能享受國內頂尖醫療服務。