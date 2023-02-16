中共政治局常委會：防控策略調整完全正確　科學謀劃疫苗接種工作

2月16日，中共中央政治局常務委員會召開會議，聽取近期新冠疫情防控工作情況匯報。中共中央總書記、國家主席習近平主持會議並發表重要講話。



會議指出，3年多來，中國抗疫防疫歷程極不平凡。2022年11月以來，中國圍繞「保健康、防重症」，不斷優化調整防控措施，較短時間實現了疫情防控平穩轉段，2億多人得到診治，近80萬重症患者得到有效救治，新冠死亡率保持在全球最低水平，取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟。

實踐證明，黨中央對疫情形勢的重大判斷、對防控工作的重大決策、對防控策略的重大調整是完全正確，措施有力，群眾認可，成效巨大。

會議強調，當前全國疫情防控形勢總體向好，平穩進入「乙類乙管」常態化防控階段，但全球疫情仍在流行，病毒還在不斷變異。各地區各部門要深入總結3年多來特別是最近一段時間的經驗做法，完善相關機制和舉措，抓實抓細新階段疫情防控各項工作，建強衛生健康服務體系，堅決鞏固住來之不易的重大成果。

中國新冠肺炎疫情：2022年7月13日中國北京市朝陽區奧運村街道一處新冠疫苗接種點，醫護人員為一位86歲的市民接種新冠疫苗加強針。北京市各區當時在穩步推進老年人新冠疫苗接種工作。（新華社）

會議要求，要認真貫徹落實黨中央決策部署，壓實「四方責任」，盯緊關鍵環節，做好風險人員管控，在已有工作基礎上再推進再落實。要加強疫情監測和常態化預警能力建設，健全疫情監測體系和信息報告制度，及時準確作出預警並採取必要的緊急防控措施。

要根據病毒變異和疫苗保護情況，科學謀劃下一階段疫苗接種工作，促進老年人接種率持續提升。要抓好常態化分級分層分流醫療衛生體系建設，繼續優化資源佈局，建強以公立醫療機構為主體的三級醫療衛生服務網絡。

要加強醫療物資生產保供，完善儲備制度和目錄，鞏固完善人員、物資統籌調配機制，切實解決好基層一線能力、藥品、設備等方面的短板弱項。要統籌推進衛生健康領域科技攻關，積聚各方力量提升生命健康科技水平。要倍加珍惜抗疫鬥爭的重要成果，講好中國抗疫故事，激勵全黨全國各族人民堅定必勝信心，在新時代新征程上披荊斬棘、奮勇前進。