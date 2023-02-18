XBB.1.5會否引發內地新一波高峰？　專家：短期不會大規模傳播

針對內地首次檢測出Omicron XBB.1.5個案，會否引發新一輪疫情高峰，有內地專家表示，短期內並無跡象表明會大規模傳播。



內地自去年12月以來合共發現14宗本土重點關注變異株個案，其中1宗 XBB.1.5個案為本周期新增變異株個案。（視覺中國）

中國疾控中心周三（15日）通報，內地自去年12月以來合共發現14宗本土重點關注變異株個案，其中1宗 XBB.1.5個案為本周期新增變異株個案。

而對於XBB.1.5個案會否引發新一波大規模感染，則在內地社交媒體中引起廣泛關注。廣州醫科大學附屬市八醫院感染病中心首席專家蔡衛平對此表示，內地前段時間已經有較多人群被感染，形成了一定的群體免疫，「所以目前不太可能引起新一波的流行」。

蔡衛平續指，XBB.1.5屬於XBB的變異株，與XBB毒株相比，XBB.1.5的免疫逃逸能力有所增強，意味著其傳播力可能會有一些增強。但並非每一個變異株的出現都會在一個地區佔據絕對的優勢，是否能在一個地區引起大規模傳播，需要看當地人群的免疫能力等等。

蔡衛平強調，XBB.1.5雖然在一些國家引起了一定規模的傳播，但目前還沒有證據表明，這一變異毒株的致病力在增強，「依照目前的情況來看，沒有必要對此變異株太過擔心，但為了應對這些變異株，沒有陽過或者老年人等高危群體也可以提前接種疫苗加強保護。」

中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光亦曾對此表示，民眾短時間內形成如此大規模的免疫屏障，中國的自然感染率已經高過世界上絕大多數的國家，免疫屏障是相當牢固的。