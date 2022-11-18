合肥3歲男童走失　狗媽離開幼崽整夜陪伴　牠身上負傷引網民動容

近日，大陸安徽合肥一名3歲男童夜晚離家走失，家人苦尋無果急忙報警，警方和救援隊甚至出動無人機搜索，直到第二日早上，才在一處空地發現男童遭漁網困住。令人動容的是，家中愛犬整夜陪伴在他身邊片刻不離，據了解，這條狗才剛生下一窩幼崽，但牠卻擔心小主人安危徹夜死守，搜救人員更表示，如果沒有狗陪伴，男童的生命可能會受到威脅。



當地救援人員則透漏，在野外很可能會遇到野獸，一般情況三歲孩子很難活下來，但發現失蹤男童時，精神狀態很好，只是受了點輕傷，並沒有生命危險，身旁還有家中愛犬不斷圍著孩子轉圈。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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據推測，狗狗身上也有外傷，很有可能是為了保護小主人，與野獸搏鬥所留下的戰績。且這條狗才剛剛生完孩子，卻能夠不顧自己的孩子，反而願意拼命地保護自己的主人，讓人相當感動了！

男孩父親找到孩子時感動得熱淚盈眶，也表示兒子跟狗狗平時關係非常親密，經此事件他承諾到，會馬上給家中狗狗補一補，晚上加餐！這條充滿靈性的狗狗做出如此忠心舉動，立即引起大陸網友們大讚，「太暖了！一定要善待這條狗，把牠當成自己的家人！」，「應該獎勵一個月的雞腿！」。

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