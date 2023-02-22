旅美大熊貓丫丫遭虐似坐監　網民憤指美國無人性　促盡早接回國寶

昨日（21日）旅日大熊貓「香香」從日本東京上野動物園啟程，順利抵達成都雙流國際機場。離開日本，回到祖國，香香在中日兩國備受歡迎愛護。

然而，對比被日本民眾戀戀不捨，爭相見最後一面的香香，旅美大熊貓丫丫的生活狀況引發網民對美國孟菲斯動物園的憤怒。



2003年，雌性大熊貓「丫丫」與雄性大熊貓「樂樂」一同抵達美國孟菲斯動物園開始旅美生涯。

2013年，兩隻熊貓為期10年的租借期結束後，孟菲斯動物園與中國動物園協會再次簽訂協議，將租借期延長10年。

2022年12月21日，孟菲斯動物園宣布，將把旅美大熊貓丫丫和樂樂歸還中國，結束20年的租借期。



但是回國前夕，當地時間2月1日早晨，樂樂卻被發現猝死。樂樂的死亡，讓網民更加記掛丫丫。去年，已有動物保護組織發布影片，顯示丫丫和樂樂精神情況不佳，身體瘦骨嶙峋，毛髮髒污；而且丫丫因營養不良患有皮膚病。

+ 2

據《中國新聞網》報道，丫丫回國後將回到北京動物園。園方稱，正在辦理回國的審批手續，但具體歸國日期還不清楚。中國動物園協會工作人員透露，非常重視丫丫的情況，若依此前計劃，手續辦理順利，丫丫或可提前回國。

「丫丫」的相關話題已連續數日登上微博平台熱榜第一，不少網民促請官方加快效率，盡早將丫丫接回中國。有網民表示，旅美20年象徵友好的國寶卻慘遭虐待，應將美國納入黑名單，禁止向其租借大熊貓；憤怒指責美國「三億人中卻找不到擁有人性的個體」。

網民睇法▼



「不希望總聽到『正在辦理』，樂樂已經被虐致死，丫丫身體狀況堪憂，容不得你們再四平八穩的行事。」

「都什麼時候了，還要審批流程！」

「真的不懂2022年12月答應歸還了，到今天還只有一個未知歸期」

「中國動物園協會是足協的人吧！踢皮球踢得賊溜」

「友好外交被美國無情踐踏，也不要留什麼情面了吧」

「這哪裡是旅美，簡直就是坐牢，怎麼能這麼對待國寶」

「歐美的動物保護組織不是很能叫的嗎？怎麼現在不叫了？雙標是嗎？」

「建議國家針對大熊貓租借一事也要設立『黑名單』制度！」

