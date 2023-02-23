旅美大熊貓丫丫精神狀況欠佳引關注　北京動物園：或於4月初回國

在旅日大熊貓「香香」、「永明」及其一對8歲雙胞胎「櫻濱」、「桃濱」回國之際，旅美大熊貓「丫丫」的身體狀況卻引起全國關注。據動物保護組織去年發布的影片顯示，丫丫身體消瘦，且因營養不良患有皮膚病。

不少網民呼籲盡早接丫丫回國。2月23日，北京動物園工作人員回覆稱，已開展丫丫回國的全面準備工作，目前暫定是4月7日合約到期時回國。



2003年4月，作為中美共同保護和研究大熊貓計劃的一部分，來自上海動物園的雄性大熊貓「樂樂」（雄性），和來自北京動物園的雌性大熊貓「丫丫」乘坐飛機抵達美國，並在美國孟菲斯動物園生活。

2013年，為期10年的租借期結束後，孟菲斯動物園與中國動物園協會再次簽訂協議，將兩隻大熊貓的租借期延長10年。

2022年12月，美國孟菲斯動物園宣布，旅美大熊貓丫丫和樂樂將會歸還中國，結束20年的租借期。

早在2022年年初，就有網友指出，丫丫和樂樂的生存情況不容樂觀。今年2月1日，樂樂的突然離世讓網民更加牽掛丫丫的健康狀況，並呼籲中方盡早接丫丫回國， 讓牠安享晚年。

去年，已有動物保護組織發布影片，顯示丫丫和樂樂精神情況不佳，牠們身體瘦骨嶙峋，毛髮髒污，丫丫更因營養不良患有皮膚病。

中國動物園協會工作人員透露，按照此前的計劃，相關專家已出發到美國，若手續辦理順利，丫丫將提前回國。

《新京報》報道，北京動物園遊客服務中心的工作人員表示，園方已經展開丫丫回國的全面準備工作。至於回國時間，「我們現在得到的消息是4月7日合同到期的時候回國」。

北京動物園工作人員回覆稱，已開展丫丫回國的全面準備工作，目前暫定是4月7日合約到期時回國。（微博＠北京動物園微博）

今年1月，《中國網》曾報道，中國動物園協會教授級高工、副會長謝鐘表示，在大熊貓丫丫疑似受虐的消息傳出後，中國動物園協會組織中外專家對丫丫進行了多次健康評估，綜合判斷其未發現器質性病變，屬於中等健康水平，並在孟菲斯動物園得到較好的照顧。

近日，有在美志願者向媒體透露，除了大面積皮膚病、疑似營養不良、拉肚子，丫丫還伴有刻板行為。

孟菲斯動物園官網曾解釋稱，「從表型上講，這不是源於牠的營養，而是家族遺傳」。丫丫患有慢性皮膚和皮毛疾病，與牠的免疫系統相關，並受到激素波動的影響。這種情況不會影響牠的生活質量，但會讓毛髮看起來稀疏散亂。

據介紹，丫丫於2000年8月出生於北京動物園，今年已經23歲。對於丫丫回國後，遊客是否有機會見到牠，北京動物園遊客服務中心工作人員稱目前尚不確定，「丫丫回國事宜正在商討中，牠的歲數也大了。具體情況需要專業部門從飼養員、動物、園方的角度綜合考量，才能決定是否展出」。