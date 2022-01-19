中國「最慘」女首富　賣花女成身家300億園林女王　房子現遭拍賣

中國有名的女首富不多，在內地商界與董明珠齊名，一起被譽為「商界雙姝」的何巧女日前卻因為房子遭法拍而引發外界關注，被內媒稱為「2021年最慘女首富」。



何巧女從街頭賣花起家，因創辦園林公司賺到身家300億元（人民幣，下同），成為浙江女首富，2021年卻因為「數千萬房產遭拍賣」多次登上熱搜，財產面臨被清零風險，據了解，她同時被多家法院列為被執行人，總執行高達25億元。她在東方園林的股權被凍結，和丈夫在北京的房產也被標價拍賣。



曾風光無限的浙江女首富何巧女因為「數千萬房產遭拍賣」去年10月17日頻繁登上熱搜。據阿里拍賣網最新消息，何巧女與丈夫各自持有的兩套房產，將在10月27日被拍賣，起拍價分別為1358萬元與2267萬元。

房產被拍賣背後，何巧女資金壓力繁重，其已在2019年讓出了東方園林控制權，雖然目前仍是上市公司第一大股東，不過其所持股份已全部被凍結。另外，據中國證券報報道，如今何巧女身上的總執行標的高達25.24億元。

何巧女從街頭賣花到成立自己的園林公司再到房子被法拍，一生暴起暴落。（澎湃新聞）

除訴訟纏身外，何巧女百億身家也將面臨被清零風險。2021年5月公司一則減持公告顯示，何巧女持有東方園林8.48億股，累計質押8.47億股，佔持有股票的99.804%。如果何巧女未履行償債義務，中信證券、平安證券等質權人已採取強制執行措施，不排除將何巧女及其一致行動人的股票進行強制平倉。

賣花姑娘到女首富

早在2010年，浙江武義籍的何巧女就以105億元身家躋身胡潤百富榜，位列第81位。2017年，她的身家更是高達300億元，成為浙江女首富。

從一位「賣花姑娘」到「女首富」，何巧女的經歷頗為傳奇。據媒體報道，何巧女1966年出生於浙江省武義縣一個貧窮的農村家庭，1980年，她的父親在農村種植花木發家。1984年，22歲的何巧女受父親影響，選擇園林專業進入北京林業大學學習。畢業後，她進入杭州一家機關單位工作。一次盆景展銷的機會讓何巧女看到其中的商機，於是她辭掉公務員工作，開了間花店，銷售盆景綠植。1993年，她拿着積累的資金創辦了北京東方園林藝術公司。

2009年，何巧女帶着東方園林登陸深交所，成為「中國園林第一股」，開盤當天，股價就一飛沖天，達到116.5元，次年股價就飆升至每股229元，成為A股股王。同年，她也登上胡潤百富榜。

何巧女身家一度達300億，現在房產被拍賣。（VCG）

2018年，東方園林出現融資難問題，並出現發債失敗的尷尬境況。當時，東方園林原計劃發行10億元的公司債券，但問津購買的缺很少，導致實際只發行了5000萬元，被外界調侃為「史上最涼發債」。這也被稱為東方園林債務危機爆發的導火索，等到10月，東方園林股價跌超6成，市值蒸發320億元。東方園林債務危機自此始終難解，經營業績每況愈下。

為了自救，何巧女夫婦2018年12月將5%股權轉讓給北京市朝陽國資委旗下企業，並於2019年8月再次轉讓5%股權，並向北京市朝陽國資委讓出了東方園林的實控權。2019年10月28日，東方園林工商訊息發生變更，創始人何巧女退出公司董事，不再擔任其法人代表和董事長，但仍為公司第一大股東。

東方園林業績一路下滑

東方園林的困境源於其在PPP（Public—Private—Partnership，公共私營合作制）業務上的無序擴張。以市政園林業務起家的東方園林2015年開始介入PPP業務。2018年，東方園林一連拿下10個重大PPP項目，然而這也讓公司在這一年的應收賬款一下子增至102.96億元。也是在這一年，東方園林的總負債大幅增長至291.84億元。

也正是從2018年開始東方園林的經營業績一直處於下滑狀態。2018年及2019年，公司營業收入分別為132.93億元、81.33億元，相應的淨利潤分別為15.96億元、0.52億元。2020年東方園林淨利潤首次出現虧損，公司經營性現金流量淨額也從2018年的0.51億元下跌至2020年的-13.27億元。

2021年半年報顯示，東方園林的主營業務為環保業務、園林建設、苗木銷售、園林設計、產品銷售，佔營收比例分別為：75.79%、21.6%、0.69%、0.66%、0.08%。截至2021年10月15日收盤，東方園林報2.99元/股，總市值80.3億元。