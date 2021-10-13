內地多市土地拍賣遇冷　杭州逾8成以底價成交或終止出讓

據《澎湃新聞》報道，今年9月以來，內地多座城市土地拍賣市場遇冷。浙江杭州集中出讓31塊土地使用權，當中17塊於周一（11日）被終止掛牌出讓，而翌日宣布集中出讓的14筆中，有9筆地塊是以底價成交，其餘5筆溢價成交，土地無一封頂，最高溢價11.4％。

此外，西安市亦於9月27日、10月12日先後終止出讓共計6塊土地。北京則在11日晚間宣布有26幅地塊延期出讓。



據報道，克而瑞研究中心統計的數據顯示，9月份共有12個城市完成了第二輪集中土地拍賣，熱度卻較8月明顯下滑，溢價率、流拍率等熱度指標表現均不佳，其中溢價率更是降至4.2%的低位，是2020年以來首次降至5%以下。

今年7月，杭州市規劃和自然資源局發布《國有建設用地使用權掛牌出讓公告》，出讓31筆宅地。8月18日，該局發出補充公告，稱終止掛牌，將於8月31日前重新掛牌。8月26日，杭州市規自局再次發布出讓公告，與第一次公告相比，競買准入條件、土地競價規則、購地資金來源等都更加嚴格。

內地嚴控樓市，土地拍賣市場亦遇冷。（視覺中國）

這次集中原出讓涉及31筆土地。10月11日晚20時，市規自局發布另一終止公告，終止了其中17筆地塊的使用權掛牌出讓。12日，參與競價的14筆土地全部成交，其中9筆以底價成交，另5筆的溢價率在4.67％至11.4％。

一名長期關注浙江土地拍賣市場的人士表示，近幾年杭州土拍市場一直火熱，土地出讓金常年居全國前三。杭州第二輪土拍的結果還是有些出乎意料，成交率低，平均地價與5個月前相比打了85折，反映樓企對後市觀望情緒濃郁，也會影響樓市走向。

有房企人士表示，在經過第一輪集中供地之後，部分開發商出現了「算不過帳」的現象，拿完地之後發現利潤非常低甚至會出現虧損，因此在第二輪拿地中都比較謹慎。加上目前行業的現狀，開發商對現金流的管控都比較嚴，拿地更加謹慎。而在政策紅線壓力下，房企的拿地銷售比也被控制在了40%，意味著企業拿地支出的額度在進一步降低。

而在陝西西安，當地自然資源規劃局周二（12日）發布3則《終止公告》，宣布原定於9月28日至10月15日以網上掛牌方式出讓的HX3-1-298、HY3-1-299、HY1-13-233宗地，因故終止出讓。西安市在9月27日就已宣告另3幅地塊終止出讓，加上此次，已有6幅地塊終止出讓。

除了西安之外，北京在10月11日晚間宣布有26幅地塊延期出讓。10月12日，北京市第二輪集中供地中的另16幅地塊競價報名終止，其中5幅地塊以底價成交，總成交金額約130.48億元，剩餘的11幅地塊將在13日採取競價出讓。

中信建投證券在一份報告中稱，各地第二批集中供地普遍遇冷，溢價率顯著下降，流拍率走高。主要表現在：多數城市成交樓面價較首輪出現下跌，溢價率大幅度下降，多地出現大量流拍、底價成交的情況。在中信建投統計的15個完成的第二批集中供地城市中，平均溢價率為4.9%，較首批22個城市16.8%的平均溢價率下降了11.9個百分點。掛牌地塊的數量為700幅，流拍及中止交易數量達206幅，流拍及中止交易率達到29.4%。

對於土地市場遇冷的原因，中信建投認為主要受到房企投資趨謹慎、土拍門檻提高和行業基本面下行的影響。報告稱，下半年大部分企業拿地策略非常謹慎，將重點放在了促銷售、回款、控制紅線上，僅有部分規模房企表現較為積極的拿地態度。預期市場拿地熱情的消退會持續一段時間。