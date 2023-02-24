日媒：台積電計劃在熊本建第二座工廠　投資1萬億日圓、聘1700人

《日刊工業新聞》（Nikkan Kogyo）報道指出，台積電計劃在日本熊本縣興建第二座工廠，總投資有望超過1萬億日圓，聘請1700人（約合582億港幣），採用為5納米或10納米的製程。此廠預定2030年前完工。



台積電則回應稱「有在考慮在日本建第2座晶圓廠，但目前沒有新的回應」。



日本日刊工業新聞（Nikkan Kogyo）指出，台積電計劃在日本熊本縣興建第2座晶圓廠，投資規模可望逾1萬億日元，預定2030年前完工，採用5納米到10 納米製程，台積電正在磋商政府補貼、客戶投資等問題，預計最快在2023年底前可敲定細節。

對於在日本興建第二座晶圓廠的說法，台積電總裁魏哲家於1月在台積電法說會中曾指出，考慮在日本建第2座廠，客戶需求與政府的支持是重要因素。台積電針對日媒報道，僅回應，公司有在考慮在日本建第2座晶圓廠，但目前沒有進一步的資訊。

據此前報道，台積電正在熊本興建中的第1座晶圓廠，與日本Sony、電裝株式會社（DENSO）合資，日本政府提供補助。2024年底前以28納米、22納米、16及12納米製程生產，月產能5.5萬片。

台媒《數位時代》則引述消息人士說法稱，台積電對日本第二座廠的規劃是導入5納米製程，按照量產時間推測，研調分析師認為，從該廠的量產時程來看， 很可能會應用於日本車廠所推出的自駕車當中 。