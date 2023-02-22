新冠康復後連踩16日返工　28歲男宿舍內暴斃　公司：死者申請加班

網傳廣東佛山一名28歲男子，新冠康復後連續上班16天，一天加班16個小時，導致疲勞過度死亡。

涉事公司稱，該名男員工曾簽署自願加班合同。當地人社局工作人員稱，公司已提交相關資料，雙方已達成協議，將循法律途徑解決事件。



涉事公司為佛山市順德區鴻運公共交通有限公司。死者家屬毛女士稱，1月23日，兄長被同事發現在公司宿舍內死亡，他此前沒有基礎病，不抽煙、不喝酒，目前公司拒絕提供上班錄像和排班表。

毛女士稱，此前曾到公司翻查閉路電視紀錄，發現兄長連續上班16天，有幾日的工時甚至長達16小時。由於與其同事提供的值班表紀錄不一致，她遂要求公司再提供另一份值班表，卻遭到拒絕。

她表示，兄長新冠康復後休息了3天，「後面正好是過年，就是那時候人手就不夠了，公司安排他上了這麼多天班」。據介紹，正常是一星期休假一天，但年三十、年初一兄長仍在公司上班，直至年初二才被同事發現在宿舍內猝死。

死者的領導王隊長（化名）稱，對方連續上班15天且主動申請加班，最多一天加班十多個小時，期間沒有提出過自己身體不適，「有一天是工作過10來過小時，我跟他聊天，那時候（他）就是說能不能夠給一點加班給我。我就說你加班的話，你就不要勉強的去加」

王隊長表示，排班第16天，死者沒有在公司出現，翌日在宿舍被發現昏迷不醒，救護人員當場宣布其死亡。

該公司行政表示，死者簽署了自願加班合同，現公司方已走工傷工亡流程。當地人社局一工作人員稱，公司願意配合家屬走工傷流程，雙方已達成協議，將循法律途徑解決事件。