武漢封城前陪妻看病　副校長因「瞞報」疫情入獄　人生就此改寫

2月23日，鳳凰網旗下的公眾號「在人間」刊登了一篇讓人讀後唏噓不已的文章《疫情初期因陪妻子看病，他入獄1年，失去26年教職》。文章的主人公張新甫原本是一所學校的副校長，從事教職二十六年，過着平凡而又穩定的生活，卻不料因為武漢疫情初期他陪妻子看病時妻子一句無心之失的錯話，命運就此改寫。



故事得從三年前說起。張新甫是距離武漢市約200公里的咸寧市通城縣居民。2020年1月11日，他陪同妻子去武漢看病。儘管今天的人都知道彼時新冠肺炎疫情已經在武漢流行開來，但放在三年前的時空背景下，哪怕是武漢人，絕大多數都不知道新冠疫情的存在，更不可能想象疫情會持續三年。張新甫便是如此，他陪妻子看完病後就回到了老家，照舊生活、工作，未曾想到他的命運即將發生改變。

2020年初，武漢疫情一幕。（AP）

11天的1月22日，父親70大壽，張新甫的弟弟操辦壽宴。這件事後來成為他被當地縣紀委通報批評的一個具體過錯。考慮到在此之前的兩天，即1月20日晚，鍾南山院士已經揭開新冠病毒人傳人的真相，而張新甫又是公職人員，他參與弟弟操辦的父親壽宴，確有不妥之處。但換位思考下，在那會時空背景下，又有多少人能意識到疫情的嚴重性？因為當時正值春節前夕，像張新甫那樣參與宴會的人絕對不在少數。當然，這只是為了將心比心，而非替他參與聚集性活動辯護。

真正的問題出在父親壽宴當晚，夜裏張新甫的妻子身體難受，他便陪同妻子去了縣中心醫院就診。那會距離公告武漢封城還有不到4個小時。醫生問他們最近有沒有去過武漢。妻子回答，最近沒有，因為她理解的「最近」是三四天，沒想到要提11天前的事。張新甫在壽宴上喝了酒，沒有做聲。

第二天，通城縣發布公開信，通告新冠疫情情況。形勢突然變得嚴峻，當地明確要求報告14天內武漢行程。張新甫隨即向學校通報了他的情況，並趕回醫院告知護士他們11號去過武漢。

然而，為時已晚，他迅速被當地作為「隱瞞疫情」的負面典型，先是被開除黨籍、被拘留和監視居住，後來又因妨害傳染病防治罪被判處有期徒刑一年。他由此失去教職，留下案底，難以找到體面的工作，變得一蹶不振，生活陷入困境。

據「在人間」引述律師的說法，當時「張新甫並未確診，並不具有『引起新型冠狀病毒傳播或者有傳播風險』的可能」，「此案案發於新冠疫情的暴發之初，全中國、全世界疫情防控的政策和意識均未普遍建立起來，本不宜用刑法苛責公民個體」。因張新甫案的特殊性，被稱作內地疫情期間，第一例因「陪診」入獄的案件。

2014年12月4日，西安市民在憲法日宣傳活動現場觀看依法治國宣傳展板。（新華社）

以上便是故事的大概情況，是否有訊息遺漏或偏差，有待於進一步查實，尤其需要當地公權力部門作出回應。如果上述訊息屬實，那確實有些嚴苛，缺乏同理心。

張新甫三年前的行為固然存在可商榷之處，不論是第一時間未能告知醫院他的行程，還是參與父親的壽宴，但考慮到當時的具體情形，並非完全不能體諒，縱使要進行處罰，那也應該注意力度和分寸，要符合法律實踐中至為關鍵的比例原則。對於張新甫來說，一年有期徒刑未免過重，會把一個普通人推向他難以承受的困境。正如電視劇《狂飆》拍攝的老默出獄後難以找到合適的工作，一個人一旦留下刑事案底，除非他很有關係、背景、身份或運氣，否則重新進入社會將比較艱難。

從法律視角來看，若上述訊息屬實，張新甫既無主觀惡意，又未在客觀上造成疫情擴散，他至多是未及時申報行程和不該參加壽宴，於情於理，適度懲戒即可，何至於把人推向絕境？法治的核心價值之一在於保護人權，讓普通人從具體的司法實踐中感受到公平和正義，而非苛求於人。如果說張新甫案有疫情初期的特殊形勢原因，那麼在疫情已經結束，社會已經恢復正常的當下，是該考慮還他一個公平。