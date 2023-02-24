公主與乞丐？旅日大熊貓香香集萬千寵愛、旅美大熊貓丫丫病懨懨

在日本東京上野動物園出生的雌性大熊貓「香香」星期二（2月21日）乘坐專機，在中日兩國民眾的祝福聲中，回到了中國。



作為上野動物園等了29年才終於等到的「小公主」，香香從2017年出生起就在日本擁有極高人氣。五年間，許多在日民眾不惜排隊數小時只為看她一眼，以她為主題的紀念品銷量也居高不下。在香香去往中國前最後一個展出日（2月19日），動物園擠滿了為她送行的民眾，甚至有人動情落淚，更有大批民眾在星期二前往成田機場為她送行。

在香香去往中國前最後一個展出日（2月19日），東京上野動物園擠滿了為她送行的民眾。（新華社）

這樣的盛況，讓一向對日本抱有偏見的中國網民都不得不承認：「不論如何，日本人對熊貓和香香是真的好。」

香香在日本人氣超高，擁有許多粉絲：

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在中國社交媒體，幾乎每條與香香有關的報道或影片下，另一隻大熊貓的身影頻繁出現。多條留言寫著：「請大家也看看在美國的丫丫吧。」

「丫丫」近幾日頻頻登上新浪微博熱搜榜，甚至在星期三（2月22日）一度登上榜首。

與圓潤可愛、集萬千寵愛於一身的香香相比，生活在美國田納西州孟菲斯動物園的丫丫顯得格外「落魄」：照片中她看起來毛髮稀疏且黯淡無光，從某些角度看起來甚至瘦得皮包骨頭，癱坐的姿勢看起來也沒有什麼精氣神。

與香香相比，生活在美國田納西州孟菲斯動物園的丫丫顯得格外「落魄」：

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很多中國網民紛紛留言表示心疼，並希望丫丫也能儘快回到中國，不少網民更是義憤填膺，直呼「美國不配擁有大熊貓」。

丫丫經歷了什麼？

今年22歲的丫丫2000年8月出生在北京動物園，在2003年4月與比她大兩歲的雄性大熊貓「樂樂」一起前往美國，開啟在孟菲斯動物園的第一段10年租期，並在2013年首段合約到期後，再續了10年租期。

從2021年初起，包括美國公益動物保護組織In Defence of Animals（IDA）在內的不少動物福利人士，就曾對丫丫和樂樂在孟菲斯動物園的待遇提出質疑。根據IDA官網2021年4月發佈的聲明，兩隻大熊貓除了體重都低於正常標準外，丫丫還因蠕行蟎蟲存在脫毛問題，樂樂則有數顆牙齒斷裂。同時，兩隻熊貓都存在不同程度的刻板行為。

早在2021年初，就有動物保護組織對丫丫和樂樂在孟菲斯動物園的待遇提出質疑。圖為IDA製作的丫丫毛髮問題演變圖。（IDA官網）

不過，當年1月相關消息最初在網路上引起關注的時候，中國動物園協會曾回應稱，丫丫已經超過20歲，屬於老年個體，且「它的皮膚病不是一天兩天了」，所以狀態不好。

中國動物園協會也說，據瞭解，孟菲斯動物園供應的竹子沒有問題，量也足夠，動物園針對居住環境的回饋也是沒有問題，協會將持續和動物園進行溝通。據報導，中國動物園協會也提供了一些改善飼養條件的建議，如增加飲食中的蛋白質，以及為丫丫嘗試其他的皮膚病治療方式等。

可這樣的回應顯然不足以讓民眾放心。根據互聯網上民眾的反映，兩隻大熊貓的狀態並沒有改善，而IDA同年8月在其官網發起的「將丫丫和樂樂歸還中國」請願活動，也在網上收集到了8萬8000多個簽名。

IDA在2021年8月發起的「將丫丫和樂樂歸還中國」請願活動，在網上收集到了8萬8000多個簽名。（IDA官網截取）

在動物保護者不斷呼籲下，孟菲斯動物園去年12月宣佈將提前歸還兩隻大熊貓，不過並沒有透露具體的返還日期。但即使按照原本的合約，他們也應該在今年4月就能回到中國了。

而讓中國網民連這最後兩個月都等不了的，是本月初傳來的樂樂的死訊。

孟菲斯動物園2月3日宣佈25歲的樂樂去世的消息，不過並未說明他的死因；中國駐美大使館次日宣佈，中國將組織專家組及時赴美，一同調查樂樂的死因。不過，截至目前，這一消息再無後文。

而針對丫丫返回中國的最新消息，也停留在知情人士透露的「北京動物園還在辦理丫丫回國的審批手續，具體回國日期尚不清楚」。

樂樂的去世，使中國網民愈發擔憂丫丫能否「活到回國」，甚至稱「美國不會讓丫丫活著回到中國」的陰謀論，也有不少人點讚。

孟菲斯動物園2月3日宣佈25歲的樂樂去世的消息，但至今尚未公佈他的死因。圖為動物園為樂樂設立的紀念處。（新華社）

美國真的養不好大熊貓嗎？

不可否認的是，丫丫的健康狀況確實不佳，但很多中國網民因此認為美國人養不好、或是故意不好好養熊貓的想法，也未免有些以偏概全。

僅以生活在美國的熊貓為例，不論是生活在華盛頓國家動物園25歲的「美香」，還是亞特蘭大動物園26歲的「倫倫」，雖然年齡都比丫丫更大，但身體狀況良好，看起來也比丫丫豐滿精神。其中，「美香」甚至在2020年以22歲「高齡」產下孩子「小奇跡」。

生活在華盛頓國家動物園25歲的「美香」（左）雖然年齡比丫丫還大，但看起來更加飽滿精神。圖為2022年她和孩子「小奇跡」在中美熊貓外交50周年紀念活動上亮相。（新華社）

也有中國網民稱，丫丫的身體狀況與北京動物園此前進行的不負責任近親繁殖有關，並非單純因孟菲斯動物園飼養不周造成。不過，這樣的聲音被淹沒在了針對美國動物園的更大聲討聲中。

客觀來說，不論是在大熊貓還是其他動物的飼養過程中，都難免會出現生老病死的意外。

過去也曾發生過數起大熊貓死亡事件，例如2019年19歲的旅泰熊貓「創創」意外死亡，以及去年底18歲的贈台熊貓「團團」因癲癇醫治無效去世等。這些事件雖然在當時也都引發不小的關注和批評聲，但隨著官方公佈了科學的解釋，也都很快歸於平靜。

而丫丫受到的關注越來越多、民眾情緒也越來越激動，除了和她的命運還未塵埃落定有關，也與中美兩國近年來摩擦不斷、關係愈發緊張不無關係。

從評論中不難感受到，有些中國網民似乎認為，美國是因為與中國關係不好，而刻意虐待丫丫和樂樂，並認為美國對待可愛的大熊貓尚且如此，對待中國人只會更差。而如果代入他們的這種心態，那麼他們所表現出的憤怒和「上綱上線」，也就不難理解了。

雖然個別網民的「虐待論」難以自圓其說，但大熊貓作為中國最知名、也最受歡迎的「外交官」，不僅它們的待遇會被視為中國與其他國家關係的縮影，它們也時常被用作緩和緊張關係的「親善大使」。

去年8月，雖然中美關係正因美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西）訪問台灣而跌至冰點，但中國駐美大使館依然在8月24日舉辦了慶祝大熊貓抵美50周年的紀念活動，表達了雙方在這這一領域繼續友好合作的願望。

時任中國駐美大使秦剛在活動致辭中，以「熊貓擁抱者」比喻對中國友好的美國人，並直言雖然熊貓已經不再是瀕危物種，「然而令人遺憾的是，『熊貓擁抱者』成了亟需『保育』的『瀕危物種』。」

時任中國駐美大使秦剛在活動致辭中，以「熊貓擁抱者」比喻對中國友好的美國人，並直言「熊貓擁抱者」成了亟需「保育」的「瀕危物種」。（中國駐美大使館官網）

曾任美國駐港澳總領事、現為亞洲集團合夥人的唐偉康（Kurt Tong）接受《南華早報》採訪時分析，中國大使館在當時舉辦這樣的活動，是在各方壓力和猜忌中，含蓄地表示「我們希望看到更好的日子」。

他指出，在美國人的心目中，熊貓與中國有很大的關聯，而熊貓可愛的形象，使它們成為中國強有力的正面象徵，也是中國外交「軟實力」的重要部分。

「熊貓外交」由盛轉衰？

中國「熊貓外交」由來已久，甚至早在1941年，蔣介石夫人宋美齡就曾向美國贈與兩隻捕獲的野生大熊貓，以感謝美國救濟中國難民聯合委員會在二戰中對中國難民的救濟。

1949年中共建政後，最著名的熊貓外交案例也要數1972年中美正式建交前，尼克森訪華時獲贈的「玲玲」和「興興」。它們也是第一對以政府名義贈送給西方國家的大熊貓，此前只有同為社會主義國家的蘇聯和朝鮮獲贈大熊貓。

最著名的熊貓外交案例也要數1972年中美正式建交前，尼克森訪華時獲贈的「玲玲」和「興興」。圖為當時的第一夫人（右三）在北京與大熊貓幼崽互動。（網絡圖片）

在這之後，中國正式開啟了「熊貓外交」，陸續向日本、法國、英國、墨西哥、西班牙、德國贈送了大熊貓。這些憨態可掬的「外交大使」，或多或少也幫助中國在外交中取得了一定認可。

隨著中國逐漸在國際社會站穩腳跟，同時出於動物福利和保護，從上世紀90年代起，以國家名義租借熊貓取代了贈與和商業租賃，成為了大熊貓外交的新形式並延續至今。

這樣的新形式限制了熊貓的所有權，但為租賃國家提供了後路：由於熊貓的飼養成本極高，近些年陸續出現了外國動物園因無力飼養而提前歸還熊貓的案例，尤其是在冠病疫情導致動物園經營困難後愈發明顯。

雖然有部分輿論以「熊貓被退貨」唱衰中國外交地位，但中國民眾和官方卻似乎不以為然。民間輿論普遍認為，「我們的國寶，我們自己寵著最好」。

和藹可親的「熊貓外交」逐漸冷卻，加上中國近年來強硬的「戰狼外交」政策，難免會讓「中國威脅論」引發擔憂，但僅從動物福利的角度來看，讓熊貓失去政治性、不必再做「和親公主」，也未嘗不是一件好事。

從去年的「鎖台軍演」和晶片制裁，再到本月初剛剛被擊落的中國高空氣球，中美兩國互相指責對方「反應過度」的聲音從未停止，而持續緊繃的關係，也難免讓「過度反應」的情緒蔓延到民間。

但願此次民間不友好的呼聲，不會激發更多的矛盾，而是能夠讓「丫丫」得到更好的照顧，早日回到中國安享晚年。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

