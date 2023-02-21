浙江60歲速遞員工凌晨猝死崗位　年齡成工亡賠償阻礙？中通回應

浙江寧波一名60歲速遞分撥員工，凌晨在工作崗位猝死，涉事的中通速遞公司表示，願賠付意外保險金額和喪葬費用等，惟家屬就希望按照工亡流程處理，目前警方已經介入處理。



據內媒報道，孫先生60歲的大伯，在浙江寧波的中通速遞分撥中心工作，上周三（15日）凌晨3時50分左右，因心臟驟停猝死在工作崗位。網傳閉路電視畫面顯示，一名身著藍色工作服的男子在分撥速遞時趴低後倒地，身邊並無其他工作人員。

死亡醫學證明書顯示，死者被發現心跳呼吸驟停40多分鐘；平素體健、否認有重大疾病史；否認家族性遺傳病、精神病、腫瘤等類似病史。

孫先生稱，已經和寧波中通公司溝通此事，但公司遲遲未給出處理方案，後中通方面稱願意賠付意外保險金額，額外給喪葬費和人道主義費用。不過，家屬並未接受此方案，表示希望按照工亡流程處理，目前死者還在殯儀館。

針對事件，中通方面接回應內媒訪問時表示，目前，警方已經介入處理，中通浙江省管理中心高度重視，成立工作小組，會以合法合理為基礎，與家屬協商相關善後事宜。

不過，鑑於死者年齡在內地已不屬於勞動者範疇，寧波人社局周二（21日）表示，如若未繳納工傷保險，就不能認定為工傷。據了解，60歲以上人群分兩種情況，一種是已經退休不屬於勞動者，參加商業保險的按商業保險賠償；另一種是沒有養老金，單獨繳納工傷保險的人群需要認定是否為工傷，如果是將按照正常流程賠償。