恐怖駭人過蔡天鳳碎屍案！台灣曾發生「人肉羊肉鍋」供客人食用

28歲香港名媛蔡天鳳遭碎屍，香港警方在第一現場僅找到人體碎肉、殘骸，與2鍋含有人體組織的湯，疑似蔡女遭到肢解煮湯，殘忍手法引發外界熱議。但過去台灣也驚傳將人分屍煮湯的兇殺案，1992年在基隆經營羊肉爐店的老闆，因女友與友人起爭執，一氣之下將友人活活打死，疑似分屍後還將部分肉塊加入羊肉爐內供客人食用。



香港名媛蔡天鳳遭到碎屍，且疑似部分遺體遭到烹煮，兇嫌殘忍的手段震驚全台，然而台灣也發生過類似案件。

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1992年11月13日晚間，在基隆經營羊肉爐店的老闆張瀟漢，與負責他店內電器維修的水電工李俊雄相當熟識，而當時李男帶著友人到張男的羊肉爐店慶生喝酒，後來又到卡拉OK店續攤，之後又吵著要回張男的店繼續喝。

李男在過程中與張男的女友王金蘭發生爭執，李男不慎把王女推倒滾下樓梯，正好也吵醒在熟睡中的張男，張男得知原因後，一氣之下用鐵棍將李男活活打死。

恐怖的是張瀟漢卻大膽的將死者分屍剁塊，而女友王女全程看在眼裏，並衝出店外大喊「張瀟漢殺人了！」，但隨即又被張男拉回店裏，並長期施暴要王女不敢再聲張。

而附近鄰居還以為張男生意很好，竟然還要連夜剁肉，且對於張男與王女的吵架習以為常也不在意；事後，張男將死者分屍剁塊後，竟然加入店內的羊肉爐中，讓客人都吃下肚。

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多年之後，張瀟漢女友王金蘭遭長期施暴，又多次夢到死者託夢要幫忙申冤，王女才向警局報案，揭發這起駭人聽聞的分屍命案。

據悉，死者託夢給王女時，曾表達自己「全身濕答答」，後來，警方也在基隆濱海公路蝙蝠洞發現的無名人頭與屍塊就是李俊雄，而當時開棺也發現屍骨泡在水中。

犯案的張瀟漢矢口否認有將屍塊加入羊肉爐內，最終法官判張男無期徒刑、褫奪公權終身。

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