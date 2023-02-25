蔡天鳳碎屍案震驚兩岸　台知名法醫科普1原因致兇手煮「人肉湯」

現為譚仔米線創辦人媳婦的28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi），遭揭發在大埔龍尾村一村屋單位內被殺害烹屍煮成「人肉湯」，殘肢遭當垃圾湯渣棄置，疑犯竟是前夫全家，殺人動機疑為想謀奪其億元家產。案件震驚中港台，在台灣，知名法醫高大成周六（25日）就煮「人肉湯」這一駭人聽聞的手法作科普，解釋疑犯之所以將肢體丟鍋水煮，其實是為了避免死者身分被揭發，更以經典電影《人肉叉燒包》為例。



高大成表示，肢體在高溫之下驗不出DNA，且現場不見頭顱、四肢，也無法指紋辨識身分，這100%可確定是熟人下的手。同時，分屍工程浩大，他研判兇手應是2人以上，且經過細膩、縝密的規劃。至於動機，他認為兇殺案不外乎就是「情、財、仇」三個字，該案看來就是為情、財痛下殺手。

他又以電影《人肉叉燒包》為例，認為烹屍案聽來殘忍，但數十年前的舊案卻更為驚悚。電影全名為《八仙飯店人肉叉燒包》，是1993年上映的一部香港驚慄電影，黃秋生主演。劇情改編自1985年澳門八仙飯店滅門案，案中兇手於八仙飯店殺害東主一家九口及一名員工，死者年齡由7歲至70歲，直至翌年才被揭發。當時外界盛傳其把死者屍體製作成叉燒包，並於飯店出售，故案件被稱為人肉叉燒包，多次被改編成電影、電視劇及漫畫。

此外，高大成也提到先前在台灣轟動一時的豐原蛇蠍女分屍案，當時一名大陸女子因感情糾紛，加上牽涉金錢問題，遂殺死身為富二代的男友。之後，出於同樣怕被發現的原因，她也分屍滅證，但一人犯案下，她僅能把肢體分解成8塊，之後載到野外焚屍丟棄。

蔡天鳳是香港名媛，在時尚圈頗具知名度：