杭州邵逸夫醫院情殺案 兇手殺害女醫生後跳樓雙雙身亡
撰文：林芷瑩
出版：更新：
2月27日，浙江杭州市發生情殺案，一名男醫生刺傷女醫生後跳樓身亡，受害者搶救後不治。
警方通報稱，雙方存在感情糾紛，公安機關已立案偵查。
杭州市公安局上城區分局通報稱，事發於2月27日上午9時38分許。經初步調查，31歲男醫生阿某，與32歲女醫生呂某存在感情糾紛。
當日上午，阿某竄至事發醫院，持刀傷害呂某後跳樓身亡。中午12時35分許，呂某經醫院搶救無效死亡。
網傳消息稱，受害者是醫學博士，兇手是紅會120的醫生。兇手聲稱女方出軌，持刀砍向女方頸部大動脈處，他在醫院牆上寫血書後自殺。另據說男方賭球欠債300萬但未能償還，女方得知後要分手。
網民睇法：
媽的 我現在都不敢搞對象了 生怕對方是那種極端的人……之前遇到了一個跳車的人 現在我還心有餘悸呢……
真的 現在人怎麼回事 一個個那麼極端
現在戀愛結婚都謀財害命嗎
看熱搜以為又是醫患矛盾，進來一看是情殺，逝者安息
30出頭，醫生的職業生涯才剛起步，太可惜了！
如果有矛盾就要殺人來解決，世界上就沒活人了
經常看新聞的人，對這個世界覺得恐懼
？殺人這麼常見了？
醫生出手都是致命性的打擊