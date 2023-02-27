杭州邵逸夫醫院情殺案　兇手殺害女醫生後跳樓雙雙身亡​​​

2月27日，浙江杭州市發生情殺案，一名男醫生刺傷女醫生後跳樓身亡，受害者搶救後不治。

警方通報稱，雙方存在感情糾紛，公安機關已立案偵查。



杭州市公安局上城區分局通報稱，事發於2月27日上午9時38分許。經初步調查，31歲男醫生阿某，與32歲女醫生呂某存在感情糾紛。

當日上午，阿某竄至事發醫院，持刀傷害呂某後跳樓身亡。中午12時35分許，呂某經醫院搶救無效死亡。

網傳消息稱，受害者是醫學博士，兇手是紅會120的醫生。兇手聲稱女方出軌，持刀砍向女方頸部大動脈處，他在醫院牆上寫血書後自殺。另據說男方賭球欠債300萬但未能償還，女方得知後要分手。

網民睇法：

媽的 我現在都不敢搞對象了 生怕對方是那種極端的人……之前遇到了一個跳車的人 現在我還心有餘悸呢……



真的 現在人怎麼回事 一個個那麼極端



現在戀愛結婚都謀財害命嗎



看熱搜以為又是醫患矛盾，進來一看是情殺，逝者安息



30出頭，醫生的職業生涯才剛起步，太可惜了！



如果有矛盾就要殺人來解決，世界上就沒活人了



經常看新聞的人，對這個世界覺得恐懼



？殺人這麼常見了？



醫生出手都是致命性的打擊

