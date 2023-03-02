兩會‧習近平 | 毛鄧之後最強勢領導人　勢將連任國家主席

兩會即將召開，去年10月在中共二十大上獲得歷史性的第三個總書記任期的習近平，勢將連任國家主席及國家軍委主席。



習近平，生於1953年，父親習仲勛曾擔任國務院副總理、政治局委員和全國人大常委會副委員長。文革期間習近平曾赴陜西省延安市的梁家河大隊插隊，以苦幹、實幹的精神贏得當地農民的認可，成為黨支部書記。1975年，習近平經由工農兵學員推薦制，進入清華大學學習，1979年畢業之後成為時任國防部部長耿飚的秘書。1982年他空降到地方，擔任河北省正定縣委副書記，後升為縣委書記。期間，習近平大力推動大包幹生產責任制，大力發展旅遊業，以《紅樓夢》為腳本模擬建造「榮國府」，為當地帶來可觀的旅遊收入。

1985年習近平調往福建，先後擔任廈門市副市長、寧德地區地委書記、福州市委書記。主政福州期間，他主導興建長樂國際機場，引進外資和台資企業，推動經濟發展。2000年他升任福建省省長，2002年轉任浙江省代省長，同年底升任浙江省委書記。主政浙江期間，習近平經常去地方調研，提出「八八戰略」、「五大百億工程」，推動了浙江經濟的發展和民生的改善。2007年3月他調任上海市委書記，10月晉升為政治局常委，成為正國級領導人，次年他兼任國家副主席。

2012年的中國共產黨十八大上，習近平出任總書記、軍委主席，次年兼任國家主席，正式成為中國第五代最高領導人，並連任至今。十年以來，習近平在政治、經濟、文化、社會、生態等各個領域推出了一系列舉措，發起大規模的反腐行動，全方位強化「黨的領導」，重塑政治秩序，他也因此成為中共歷史上繼毛澤東、鄧小平之後最有權威的領導人。他發起脫貧攻堅戰，讓現行標準下接近一億農村人口擺脫貧困。他任內制定港區國安法，修改香港選舉制度，重構香港政治秩序。

二十大關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議寫道：「進入新時代，黨和國家面臨的形勢之複雜、鬥爭之嚴峻、改革發展穩定任務之艱巨世所罕見、史所罕見，正是因為確立了習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立了習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，黨才有力解決了影響黨長期執政、國家長治久安、人民幸福安康的突出矛盾和問題，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患，從根本上確保實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。」

習近平個人履歷：

習近平（69歲）

中國共産黨中央委員會總書記，中共中央軍事委員會主席，中華人民共和國主席，中華人民共和國中央軍事委員會主席。

出生1953年6月籍貫 陝西

從政經驗

縣處級

1982—1983年 河北省正定縣委副書記

1983—1985年 河北省正定縣委書記、正定縣武裝部第一政委、黨委第一書記

廳局級

1985—1988年 福建省廈門市委常委、副市長

1988—1990年 福建省寧德地委書記、寧德軍分區黨委第一書記

1990—1993年 福建省福州市委書記、市人大常委會主任、福州軍分區黨委第一書記

副省部級

1993—1995年 福建省委常委、福州市委書記、市人大常委會主任、福州軍分區黨委第一書記

1995—1996年 福建省委副書記、福州市委書記、市人大常委會主任、福州軍分區黨委第一書記

1996—1999年 福建省委副書記、福建省高炮預備役師第一政委

正省部級

1999—2000年 福建省委副書記、代省長、南京軍區國防動員委員會副主任、福建省國防動員委員會主任、福建省高炮預備役師第一政委

2000—2002年 福建省委副書記、省長、南京軍區國防動員委員會副主任、福建省國防動員委員會主任、福建省高炮預備役師第一政委

2002—2002年 浙江省委副書記、代省長、南京軍區國防動員委員會副主任、浙江省國防動員委員會主任

2002—2003年 浙江省委書記、代省長、浙江省軍區黨委第一書記、南京軍區國防動員委員會副主任、浙江省國防動員委員會主任

2003—2007年 浙江省委書記、省人大常委會主任、浙江省軍區黨委第一書記

2007—2007年 （3個月）上海市委書記、上海警備區黨委第一書記

正國級

2007—2008年 中央政治局常委、中央書記處書記、中央黨校校長

2008—2010年 中央政治局常委、中央書記處書記、中華人民共和國副主席、中央黨校校長

2010—2012年 中央政治局常委、中央書記處書記、中華人民共和國副主席、中共中央軍事委員會副主席、中華人民共和國中央軍事委員會副主席、中央黨校校長

2012—2013年 中央委員會總書記、中共中央軍事委員會主席、中華人民共和國副主席、中華人民共和國中央軍事委員會副主席

2013年至今—中央委員會總書記、中共中央軍事委員會主席、中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席