誰來主管港澳事務？　學者：王滬寧、丁薛祥呼聲最高

全國政協及人大會議將於3月4日及5日揭幕，屆時將決定多項重要人事任命，包括由誰接替韓正主管港澳事務。

《南華早報》報道，全國港澳研究會理事及深圳大學港澳基本法研究中心教授宋小莊點名王滬寧或丁薛祥，當中以主責對台統戰的王滬寧最有可能。



去年10月，中共二十大敲定新一屆的中央委員、中央政治局委員及常委等要職人選。主管港澳事務的國務院副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍及中聯辦主任駱惠寧均不在名單之中，中央疑對港澳系統人事作出重大調整。

2022年10月27日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平帶領中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，瞻仰延安革命紀念地。（新華社）

宋小莊稱，全國政協向來是議政的機制，但近年來因中共領導階層逐漸拓展政協的代表性，並運用政協蒐羅社會各界的意見，政協的影響力和肩負的任務日益吃重。

他指出，何況政協向來更是主責接觸港澳台民眾的統戰機關，而最近資深外交官宋濤獲任命接國台辦主任，預料他將被任命為政協副主席，可見北京意欲強化政協綜理港澳台事務的功能。

王滬寧。（新華社）

宋小莊稱，王滬寧可說是一個較佳且更順理成章主責港澳事務的人選，何況他是排名第4的政治局常委，並且將統領全國政協。

依慣例，王滬寧可望接替汪洋擔任全國政協主席。宋小莊表示，由於王滬寧將擔任政協主席，因此他更被看好接替韓正主管港澳事務。

他又指出，有鑑於港澳事務的複雜性，北京有必要從政治局常委中，遴選作風鐵腕的來掌舵，而且任何閃失不只對中國的金融和經濟層面構成影響，還將波及兩岸與中美關係。

丁薛祥。（新華社）

不過，港區全國政協委員、全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，有鑑於丁薛祥是中共領導人習近平的親信，在政治局常委排名第6的丁也有可能被委以主責港澳的重任。

劉兆佳稱，管理香港事務需具備豐富的行政經驗，且擁有集合動用各部會首長的權力。眾所周知，丁薛祥的行政手腕極佳，又深獲習近平信任，習近平出訪和國內視察的行程，丁薛祥總是隨侍在側。

劉兆佳稱，去年習近平率團訪港，丁薛祥亦有陪伴在側，而且他非常熟稔香港事務，相信丁薛祥擔任新職後勢必大權在握。