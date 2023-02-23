從天水圍18歲女孩到杭州「粉髮女孩」　網暴真的無解嗎？

許多港人應該還會記得數月前那位不幸墜樓身亡的18歲女孩雷穎琛（網名：依奈）。她生前曾遭到一群自稱「廁妹」的網民的持續網暴，不堪其擾，最終走向崩潰。這是非常令人悲憤的故事。多麼年輕、鮮活的生命，卻被惡臭的網絡暴力吞噬。



繼雷穎琛之後，最近內地發生了一起因網暴而抑鬱離世的悲劇。故事的主人公叫鄭靈華，杭州一位24歲「粉髮女孩」。去年7月，保研成功後，她拿着研究生錄取通知書在爺爺病牀前和爺爺一起分享喜悦，並拍下照片。照片裏，她染粉色頭髮，據說是希望畢業照上的自己明媚而鮮豔，卻不料，照片在網上流出後，竟遭到十分惡意而又莫須有地詆譭、侮辱。有人造謠她和爺爺是「老少戀」，有人拋出「一個研究生，把頭髮染得跟酒吧陪酒的一樣」的離奇言論，有營銷賬號趁機捏造一個個荒謬故事。網暴事件給她造成很大困擾，她患上抑鬱症，最近不幸離世。

「粉髮女孩」生前曾嘗試通過法律途徑維權。她一方面記錄、收集網暴者的言論，另一方面向平台投訴。但正如類似案件維權所存在的困境那樣，因網暴者多是網絡匿名，難以追蹤，取證困難，以至於直到不幸離世那一刻，她的維權都未能成功。

去年初，曾在內地社會轟動一時的劉學州案，同樣是一起與網絡暴力密切相關的案件。劉學州本是一個十多歲的不幸少年，自2021年底開始在網上尋親，但屢屢遭受網絡噴子們的語言暴力。後來他因抑鬱症服藥自殺，生前遺書中提及網絡暴力。

從雷穎琛、「粉發女孩」到劉學州，一個個都正值青春年華，人生本來有許多可能，卻都不幸凋謝，讓人悲傷、憤怒。在他們身後，是危害日久的網絡暴力問題。他們的經歷是見諸報端的，但還有許多未經公開的網絡暴力事件。相信很多人都會有類似的經歷：當他們在社交媒體上發一條比較正常、可供討論的消息，卻引來一些莫名其妙的謾罵式留言，其中充斥着讓人無法理解的惡意。網絡世界究竟怎麼了？為何會有那麼多毫無由頭的語言暴力？為什麼會有「廁妹、廁弟」這樣的存在？那些在網上滿嘴污穢不堪，惡意謾罵、造謠他人的網民究竟是一群什麼人？

劉學州。（微博@封面新聞）

據說，「粉髮女孩」生前曾總結出一些網暴者的共性：「有的是根本沒了解清楚事情全貌，有的是現實生活不如意、想借機發泄情緒，甚至有的是為了賺錢。」這裏包括三種類型：不明真相卻跟風攻擊他人；因生活不如意而挾私報復和發泄情緒；將網絡暴力當作流量致富密碼。

這其實都指向人性的幽暗，只不過因網絡的虛擬性而放大。中國政法大學羅翔教授在《法治的細節︱面對網絡暴力，法律真的無能為力嗎？》中分析稱：「在網絡時代，我們似乎也開始漸漸喪失了對複雜情感的體察，喪失了對他人境遇的體諒。空洞和淺薄，最終導致的又是觀點的極端和情緒的殘暴……我們的情緒極容易就被極端意見挑動，也越來越傾向對他者進行非黑即白的評判；而這種情緒和判斷，又會像利刃一樣刺向身處輿論漩渦的個人。」

像幽靈那樣存在的網絡暴力，讓人想起美國哈佛大學教授孔飛力（Philip Alden Kuhn）在《叫魂：1768年中國妖術大恐慌》中的分析：「叫魂大恐慌向中國社會的觀察者們凸顯了一個特別令人難過的現象：社會上到處表現出以冤冤相報為形式的敵意。叫魂案從一開始就帶有這種令人不快的特徵……更有甚者，他們虛構了一個容易為人們相信的故事……一旦官府認真發起對妖術的清剿，普通人就有了很好的機會來清算宿怨或謀取私利。」

如果說叫魂案是少數別有用心的人和猜忌的官府的共謀，利用的是當時社會所盛行的人和人之間的敵意和妖術迷信，那麼網絡暴力的屢禁不止，則是因為少數別有用心的人（包括賺取流量的營銷賬號、挑撥對立的挾私報復者）利用許多網民不明真相卻樂於跟風、惡意揣測的幽暗心理。

從這一點來說，針對困擾社會已久的網絡暴力問題，既要從法律和網絡平台規範層面進行打擊，尤其是要重點處罰那些借網暴來謀取私利的網民、營銷賬號和挾私報復者，又要針對人性幽暗和網絡世界的虛擬性現狀，嘗試思考相應的解決方法。畢竟，天下人苦網暴久矣，若不能從源頭處遏制網暴，若不能對那些被網暴傷害的人提供行之有效的救濟，那麼很難保證在今後不會再次出現讓人痛心的悲劇。