兩會｜全國政協委員建議適度放開未婚女性凍卵　需滿足特定條件

周四（2日），兩會前夕，全國政協委員、復旦大學附屬婦產科醫院院長徐叢劍表示，建議適度放開未婚女性進行凍卵等輔助生殖技術；未婚女性在某些特定條件下，超過一定年齡沒能生育，但有強烈願望需要保存生育能力的，可以考慮輔助生殖技術，「但也要強調，不能過度地完全放開」。



徐叢劍認為，以往中國傾向於控制人口增長，但現在轉為傾向於鼓勵生育，故此關於生育技術的規定或要適當修改。他建議，滿足一些醫學指徵者，如患有影響生育能力的疾病，要允許其透過輔助生殖技術保存生育力。他舉例，子宮內膜異位症在育齡婦女中佔15%左右，其會影響生育能力，可以進行凍卵；而一些患惡性腫瘤、血液病的年輕人，化療後會影響生育力，這部分也建議凍卵保留生育權，日後再選擇進一步輔助生育。

但徐叢劍也反對無條件地放開未婚凍卵，認為高齡生育的風險就不考慮了，也是錯誤的導向。他解釋，生孩子需要整個機體的全部功能來實現，35歲以後生孩子風險很大，而對於高齡產子，未來孩子的撫養也可能成為社會問題。此外，徐還建議出台更為精準的政策鼓勵生育，如建立更好的幼托機構；給男性放產假等。