內地明確禁止單身女性凍卵惹議　性教育專家稱應更多考慮年齡因素

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-26 16:33

國家衛健委近期公開全國政協委員提案關於單身女性凍卵的回覆引發爭議，有網民認為著眼點在「單身女性」上有問題，「難道只要一結婚，對身體的傷害和隱患都沒有了嗎？」事實上，內地現時凍卵技術只應用於已婚、且符合試管指針的女性。 有醫學專家受訪時就表示，誠如國家衛健委提出的理由，凍卵技術是存在風險。 但亦有性教育專家認為，從廣義上而言，凍卵的確能為單身女性未來的生育計劃提供更多選擇。

國家衛健委明確指出，「單身女性」不可凍卵。（視覺中國）

據此前報道，國家衛健委指出「目前，以延遲生育為目的，為單身女性凍卵不符合我國法律法規有關規定」。國家衛健委指，理由共有三個，分別是「應用卵子冷凍技術存在健康隱患」、「為延遲生育為目的的卵子冷凍技術應用在學術界依然存在較大爭議」、「嚴防商業化和維護社會公益是輔助生殖技術實施需要嚴格遵循的倫理原則」。

中南醫院婦產科主任醫師、前生殖醫學中心實驗室負責人劉文惠受訪時同意指，學術界對於凍卵的爭議較大，且凍卵技術存在風險，「一是穿刺方面的風險。凍卵首先要穿刺取卵，穿刺可能造成卵巢或鄰近器官的損傷。二是促排藥物有可能對卵巢過度刺激而引發器官障礙甚至危及生命。三是手術取卵時，可能會引起感染、出血等並發症。四是國外凍卵技術從上世紀90年代初開始，我國凍卵技術只有十幾年的時間，對子代的長遠影響還不清楚。」

劉文惠又稱，女性的最佳生育年齡為25歲至30歲，「隨著年齡的增長，35歲後，卵子會逐漸老化。年齡超過42歲，尤其是超過45歲，胎兒的畸形率明顯增高。」

劉文利認為，凍卵的確能為單身女性未來的生育計劃提供更多選擇。（視覺中國）

不過，知名性教育專家、北京師範大學教授劉文利就認為，國家衛健委針對「單身女性」的做法對女性的確不公平，「女性從甚麼年齡段開始，卵細胞質量下降，可以建議在這個年齡之前，考慮冷凍卵細胞，而不是用結不結婚作為限定。」劉文利稱，是否凍卵可能更多的是考慮年齡因素的影響，而不是強調有沒有結婚。

對於一部分網民的觀點，認為禁止單身女性凍卵或可提高結婚率，劉文利反駁指難以有此推斷，「結不結婚、生不生育、什麼時間生育，影響因素太復雜了。單一的因素，構不成因果關系。」

（綜合報道）