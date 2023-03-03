兩會‧政協｜王滬寧任主席團會議主持人　料接替汪洋任政協主席

十四屆全國政協第一次會議4日（周六）下午開幕，預備會議3日（周五）下午在人民大會堂舉行。會議由十三屆全國政協主席汪洋主持，以舉手表決等方式，審議通過了會議主席團成員、主席團會議主持人、秘書長名單、會議議程和日程，以及提案審查委員會名單。



主席團會議主持人由中央政治局常委王滬寧擔任。按慣例，王滬寧將接替汪洋出任十四屆全國政協主席。



汪洋在會議結束時發表講話。他表示，衷心祝願全國政協十四屆一次會議取得圓滿成功，衷心祝願新一屆全國政協在以習近平為核心的中共中央堅強領導下，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。

中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第一次會議主席團成員、主席團會議主持人和秘書長名單

一、主席團成員（323名，按姓氏筆劃排序）

乙曉光、丁世忠（回族）、萬建民、馬文亮（哈尼族）、馬軍勝、馬建堂、王寧（中共界）、王軍、王辰、王俊、王勇、王絢（女）、王銳、王路、王飚（侗族）、王世傑、王東峰、王爾乘、王光謙、王紅玲（女）、王志剛、王滬寧、王國生、王金南、王學典、王建軍（中共界）、王曉東、王梅祥、王惠貞（女）、王新強、韋維（女，布依族）、韋朝暉（女，壯族）、扎西達娃（藏族）、車俊、方光華、方精雲、戶思社、巴特爾（蒙古族）、孔令智、鄧蓉玲（女）、石碧、石泰峰、石愛中、龍莊偉（苗族）、盧柯、盧國懿、申長雨、田紅旗（女）、田沁鑫（女）、冉霞（女，苗族）、印紅（女）、馮正霖、寧吉喆、司馬紅（女）、吉爾拉·衣沙木丁（維吾爾族）、朴世龍（朝鮮族）、成嶽衝、畢井泉、朱生嶺、朱永新、朱程清（女）、多傑熱旦（藏族）、劉艷（女）、劉雷、劉聰、劉萬龍、劉中民、劉同德、劉旭光、劉忠範、劉政奎、劉結一、劉曉梅（女，蒙古族）、劉家義、劉家強、劉雅煌、劉賜貴、劉德偉、齊扎拉（藏族）、齊成喜、江廣平、江爾雄（女）、江利平、許又聲、許京軍、阮成發、阮詩瑋、孫堯、孫陽、孫東生、孫業禮、孫繼業、壽子琪、蘇輝（女）、杜占元、李山（宗教界）、李衛、李心（女）、李林、李群、李瑤（女）、李小鵬、李文章、李世傑、李龍熙（朝鮮族）、李光富、李仲平、李瑪琳（女）、李和平、李寶善、李家傑、李家洋、李惠東（回族）、楊杰、楊震、楊雲彥、楊發明（回族）、楊光躍（納西族）、楊華勇、楊振斌、楊培君、吳巍、吳為山、吳良好、吳社洲、吳英傑、吳國華（女）、吳建平、邱達昌、邱華棟、何平、何志敏、何報翔、何厚鏵、何潤生、何超瓊（女）、但彥錚、鄒加怡（女）、鄒其國（黎族）、沈斌、沈躍躍（女）、宋濤、宋亞君、宋曙光、遲子建（女）、張全、張傑、張光奇、張興凱、張興海、張紀南、張克儉、張來斌、張連起、張伯軍、張灼華、張雨東、張宗真、張柏青、張復明、張桃林、張曉明、張恩迪、張寬壽（白族）、張雪樵、張裔炯、張福成、張震宇、陸桂華、阿地里江·阿吉克力木（維吾爾族）、陳冬、陳旭（女）、陳軍（女，高山族）、陳武（壯族）、陳彥、陳群、陳小平、陳小江、陳馬林、陳馮富珍（女）、陳寶生、陳星鶯（女）、陳貴雲、陳潤兒、邵鴻、武向平、苗圩、苟仲文、範九倫、林鐸、林建岳、林毅夫、歐陽明高、歐陽澤華、尚勇、尚勳武、易軍、易綱、帕巴拉·格列朗傑（藏族）、帕松列龍莊勐（傣族）、金石、周強、周漢民、周忠和、鄭和、鄭永飛、房興耀、趙吉、趙雯（女）、趙靜（女，九三學社界）、趙宗岐、趙家軍、趙德明（瑤族）、胡剛、胡澤君（女）、胡春華、南存輝、咸輝（女，回族）、哈德爾別克·哈木扎（哈薩克族）、侯茂豐、施榮懷、姜信治、洪捷序、洪慧民、祝春秀（女，彝族）、姚志勝、姚愛興、秦順全、秦博勇（女）、珠康·土登克珠（藏族）、班禪額爾德尼·確吉傑布（藏族）、袁亞湘、聶辰席、賈楠（女）、賈慶國、夏傑（女，回族）、夏先鵬、錢鋒（九三學社界）、錢鋒（福利保障界）、錢克明、錢學明、錢智民、倪晉仁、徐濤、徐彬、徐令義、徐樂江、徐延豪、徐啟方、徐曉蘭（女）、徐曉鴻、欒新（女）、高津、高峰、高小玫（女）、高雲龍、高永文、高秀梅（女）、高鴻鈞、郭乃碩、席南華、唐英年、唐承沛、陶智（滿族）、陶凱元（女）、黃衛、黃武、黃榮、黃震、黃宇光、黃麗雲（女，傣族）、黃國顯、黃柳權、黃潤秋、曹衛星、龔建明、龔俊龍、盛斌、常凱、崔世昌、符之冠、康耀紅、梁振英、隋軍（女）、葛會波、葛均波、葛建團、董耀鵬、蔣旭光、蔣作君、蔣建國、韓衛國、韓立平、程紅（女）、程凱、程萍（女）、程永波（滿族）、傅振邦、焦紅（女）、舒紅兵、謝紅（女）、謝茹（女）、謝曉亮、賴明、賴明勇、解冬（女）、蔡威、蔡名照、蔡秀軍、蔡冠深、廖長江、演覺、譚鐵牛、譚錦球、樊傑、黎昌晉、滕樹靜（女，土家族）、潘立剛、燕瑛（女）、霍衛平、霍金花（女）、穆虹、魏鋼強、周漢民、周忠和、鄭和、鄭永飛、房興耀、趙吉、趙雯（女）、趙靜（女，九三學社界）、趙宗岐、趙家軍、趙德明（瑤族）、胡剛、胡澤君（女）、胡春華、南存輝、咸輝（女，回族）、哈德爾別克·哈木扎（哈薩克族）、侯茂豐、施榮懷、姜信治、洪捷序、洪慧民、祝春秀（女，彝族）、姚志勝、姚愛興、秦順全、秦博勇（女）、珠康·土登克珠（藏族）、班禪額爾德尼·確吉傑布（藏族）、袁亞湘、聶辰席、賈楠（女）、賈慶國、夏傑（女，回族）、夏先鵬、錢鋒（九三學社界）、錢鋒（福利保障界）、錢克明、錢學明、錢智民、倪晉仁、徐濤、徐彬、徐令義、徐樂江、徐延豪、徐啟方、徐曉蘭（女）、徐曉鴻、欒新（女）、高津、高峰、高小玫（女）、高雲龍、高永文、高秀梅（女）、高鴻鈞、郭乃碩、席南華、唐英年、唐承沛、陶智（滿族）、陶凱元（女）、黃衛、黃武、黃榮、黃震、黃宇光、黃麗雲（女，傣族）、黃國顯、黃柳權、黃潤秋、曹衛星、龔建明、龔俊龍、盛斌、常凱、崔世昌、符之冠、康耀紅、梁振英、隋軍（女）、葛會波、葛均波、葛建團、董耀鵬、蔣旭光、蔣作君、蔣建國、韓衛國、韓立平、程紅（女）、程凱、程萍（女）、程永波（滿族）、傅振邦、焦紅（女）、舒紅兵、謝紅（女）、謝茹（女）、謝曉亮、賴明、賴明勇、解冬（女）、蔡威、蔡名照、蔡秀軍、蔡冠深、廖長江、演覺、譚鐵牛、譚錦球、樊傑、黎昌晉、滕樹靜（女，土家族）、潘立剛、燕瑛（女）、霍衛平、霍金花（女）、穆虹、魏鋼強、周漢民、周忠和、鄭和、鄭永飛、房興耀、趙吉、趙雯（女）、趙靜（女，九三學社界）、趙宗岐、趙家軍、趙德明（瑤族）、胡剛、胡澤君（女）、胡春華、南存輝、咸輝（女，回族）、哈德爾別克·哈木扎（哈薩克族）、侯茂豐、施榮懷、姜信治、洪捷序、洪慧民、祝春秀（女，彝族）、姚志勝、姚愛興、秦順全、秦博勇（女）、珠康·土登克珠（藏族）、班禪額爾德尼·確吉傑布（藏族）、袁亞湘、聶辰席、賈楠（女）、賈慶國、夏傑（女，回族）、夏先鵬、錢鋒（九三學社界）、錢鋒（福利保障界）、錢克明、錢學明、錢智民、倪晉仁、徐濤、徐彬、徐令義、徐樂江、徐延豪、徐啟方、徐曉蘭（女）、徐曉鴻、欒新（女）、高津、高峰、高小玫（女）、高雲龍、高永文、高秀梅（女）、高鴻鈞、郭乃碩、席南華、唐英年、唐承沛、陶智（滿族）、陶凱元（女）、黃衛、黃武、黃榮、黃震、黃宇光、黃麗雲（女，傣族）、黃國顯、黃柳權、黃潤秋、曹衛星、龔建明、龔俊龍、盛斌、常凱、崔世昌、符之冠、康耀紅、梁振英、隋軍（女）、葛會波、葛均波、葛建團、董耀鵬、蔣旭光、蔣作君、蔣建國、韓衛國、韓立平、程紅（女）、程凱、程萍（女）、程永波（滿族）、傅振邦、焦紅（女）、舒紅兵、謝紅（女）、謝茹（女）、謝曉亮、賴明、賴明勇、解冬（女）、蔡威、蔡名照、蔡秀軍、蔡冠深、廖長江、演覺、譚鐵牛、譚錦球、樊傑、黎昌晉、滕樹靜（女，土家族）、潘立剛、燕瑛（女）、霍衛平、霍金花（女）、穆虹、魏鋼延豪、徐啟方、徐曉蘭（女）、徐曉鴻、欒新（女）、高津、高峰、高小玫（女）、高雲龍、高永文、高秀梅（女）、高鴻鈞、郭乃碩、席南華、唐英年、唐承沛、陶智（滿族）、陶凱元（女）、黃衛、黃武、黃榮、黃震、黃宇光、黃麗雲（女，傣族）、黃國顯、黃柳權、黃潤秋、曹衛星、龔建明、龔俊龍、盛斌、常凱、崔世昌、符之冠、康耀紅、梁振英、隋軍（女）、葛會波、葛均波、葛建團、董耀鵬、蔣旭光、蔣作君、蔣建國、韓衛國、韓立平、程紅（女）、程凱、程萍（女）、程永波（滿族）、傅振邦、焦紅（女）、舒紅兵、謝紅（女）、謝茹（女）、謝曉亮、賴明、賴明勇、解冬（女）、蔡威、蔡名照、蔡秀軍、蔡冠深、廖長江、演覺、譚鐵牛、譚錦球、樊傑、黎昌晉、滕樹靜（女，土家族）、潘立剛、燕瑛（女）、霍衛平、霍金花（女）、穆虹、魏鋼延豪、徐啟方、徐曉蘭（女）、徐曉鴻、欒新（女）、高津、高峰、高小玫（女）、高雲龍、高永文、高秀梅（女）、高鴻鈞、郭乃碩、席南華、唐英年、唐承沛、陶智（滿族）、陶凱元（女）、黃衛、黃武、黃榮、黃震、黃宇光、黃麗雲（女，傣族）、黃國顯、黃柳權、黃潤秋、曹衛星、龔建明、龔俊龍、盛斌、常凱、崔世昌、符之冠、康耀紅、梁振英、隋軍（女）、葛會波、葛均波、葛建團、董耀鵬、蔣旭光、蔣作君、蔣建國、韓衛國、韓立平、程紅（女）、程凱、程萍（女）、程永波（滿族）、傅振邦、焦紅（女）、舒紅兵、謝紅（女）、謝茹（女）、謝曉亮、賴明、賴明勇、解冬（女）、蔡威、蔡名照、蔡秀軍、蔡冠深、廖長江、演覺、譚鐵牛、譚錦球、樊傑、黎昌晉、滕樹靜（女，土家族）、潘立剛、燕瑛（女）、霍衛平、霍金花（女）、穆虹、魏鋼

二、主席團會議主持人

王滬寧

三、秘書長

石泰峰

主席團常務主席名單

王滬寧、石泰峰、胡春華、沈躍躍（女）、王勇、周強、帕巴拉·格列朗傑（藏族）、何厚鏵、梁振英、巴特爾（蒙古族）、蘇輝（女）、邵鴻、高雲龍