學霸爸媽為撐愛女陪考！結果兩老上岸　她落榜：換我供父母讀書？

內地日前發生有趣事件，1名女子因準備考研究所，其父母為了提升她的自信心，決定陪伴女兒一起用功讀書且報名考試，沒想到成績出爐時，還是落榜了。最離譜的是，該名女子的爸爸媽媽雙雙考研成功，面對唯獨自己失敗這件事，她哭笑不得的說，「以後要換我工作供父母讀書了嗎？」



根據陸媒《毒秒財經》報導，這起事件發生在內地1名24歲的陳姓女子身上，她表示，由於大學畢業後即出社會工作，巨大的就業壓力讓她無法承受，此時父母提議繼續考研，所以畢業2年的她從去年7、8月份開始備考。她接著跟父母抱怨，現代年輕人學習壓力比過去更多，她決定拉著爸爸媽媽陪著她一起參加考試，未料成績出爐時她瞬間陷入尷尬的局面，倆老雙雙上榜、自己卻失敗了。

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報導中還提到，事實上，陳女48歲的爸爸以及46歲的媽媽皆為大學時期學霸，她自小就被父母的光環壓得喘不過氣，如今爸爸媽媽同時報考重慶大學皆順利考上，學系分別是法學以與教育學。回想備考期間，陳女下班後都約父母一起看書，至於父母的未來方向應該會繼續升學，如今輸給了他們，她還反被安慰「看開一點」。

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事件曝光後，網友們備感震驚，紛紛留言，「父母勸她看開點時透露出學霸的自信」、「可能你爸媽都很聰明，所以正正得負」、「唉，去打工供父母上學吧」、「有沒有可能就算工作也供不起」、「先給叔叔阿姨下跪了」、「換作是我父母，我也會是這種下場」、「這是雙重打擊」、「是不是如果爸媽不考試，還會有你的名額」。

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