兩會｜旅遊研究院長：中國與150國互免簽證　護照含金量愈來愈高

昨日（４日）全國兩會首場「委員通道」在人民大會堂舉行。

全國政協委員、中國旅遊研究院院長戴斌表示，旅遊承載著人民對美好生活的嚮往。在剛剛過去的這個春節有一組數據在網上刷屏了，國內出遊人數達到3.08億人次，創造了3758億的旅遊收入。

另外，前不久中國與馬爾代夫簽署了互免簽證的協定，目前中國已經與150個國家簽署了互免簽證協定。戴斌表示，可以說中國護照的含金量愈來愈高，說走就走的旅遊目的地也愈來愈多。



從1999年國慶黃金周開始，特別是過去新時代的十年，中國正在加速進入大眾旅遊的新階段。2019年我國國內出遊超過60億人次，還有1.55億的出境旅遊人次，可以說旅遊已經進入城鄉居民的日常生活。

戴斌表示，隨著「00後」入場和適老化的加速，中國的旅遊正在進入個性化和多樣性的時代，紅色旅遊蓬勃興旺，鄉村旅遊方興未艾，文化和旅遊深度融合。

他相信會有愈來愈多的人走出家門，從黃山到黃河，去欣賞山河壯麗的中國；從《詩經》到《紅樓夢》，去讀懂風雅多姿的中國；從大興機場到港珠澳大橋，去見證民族復興的中國；從廣場舞到自駕游，去感受人民幸福的中國。很快亞運會就將在杭州召開，希望能與世界各國的友人一起見證活力四射的中國。

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據「中國與外國互免簽證協定一覽表」顯示，除新增的馬爾代夫以外，與中國互免簽證的150個國家還包括，阿聯酋、愛爾蘭、埃及、奧地利、比利時、俄羅斯等，但前往多數國家時須持有「外交護照」或「公務護照」，普通民眾持「普通護照」前往仍需提前獲得簽證。