兩會｜習近平：吃不上菜就是政治　一些幹部忽視這些是不行的

兩會召開之際，國家主席習近平5日（周日）下午參加他所在的十四屆全國人大一次會議江蘇代表團審議。新華社發布的報道稱，習近平談到農業時憶及他在福建工作，表示他當時每天都要看吃菜的問題，吃不上菜那就是政治。



國家主席習近平5日（周日）下午參加他所在的十四屆全國人大一次會議江蘇代表團審議。（新華社）

報道稱，習近平在參會中特別強調糧食安全，他談及往事時說：「我在福建工作的時候，每天都要看吃菜的問題。福建人說『三天不見綠，兩眼冒金光』，吃不上菜那就是政治，這種意識是很強的。現在一些幹部沒有這方面的意識和經驗，忽視這些是不行的。我們現在叫耕地紅線終身責任制，在哪一任耕地紅線突破了，退了休也要追究。這是『國之大者』。」

談到鄉村振興中的人才問題時，習近平表示，「我們現在推進鄉村振興，需要大量的人才和優質勞動力。我們的年輕人、知識分子，也要雙向流動」。一方面在城鎮化過程中成為新市民，另一方面農村對人才需求很大，這方面國家要有一些導向，有一些政策支持。

在談到製造業時，習近平強調，任何時候，中國都不能缺少製造業。一個14億多人口的大國，靠國際市場不行，單靠「一招鮮吃遍天」也不行，必須依靠自己解決自己的問題。

習近平還在會上詢問了太湖的水質，問還有沒有藍藻？習近平說：「歌裏唱『太湖美』，多美啊！但一想起藍藻，就起膩了。工業和生活排放一度對太湖污染很大，治理花了很大力氣。我們講綠水青山就是金山銀山，生態搞不好就不是金山銀山，反而成了虧錢買賣」。

習近平表示，談高品質發展，不談新發展理念不行。當年蘇南、蘇北不對稱，蘇北有發展的「衝動」，搶著承接其他地區淘汰下來的污染企業、夕陽產業。響水一聲爆雷，就是當時埋下的惡果。

「任何時候不能走唯GDP的道路」

習近平說：「任何時候我們都不能走急就章、竭澤而漁、唯GDP的道路。這就是為甚麼要樹立新發展理念。樹立正確的政績觀也就在這裏，功成不必在我，功成必定有我。」

習近平在會上還回憶起自己的青少年時代：「我也是戴著紅領巾過來的。因為上學早，第一批入少先隊沒有發展我，還哭了鼻子。後來當上少先隊旗手，熱血沸騰。」