兩會｜秦剛：中國外交已按下加速鍵　元首外交為引領展現獨特風範

十四屆全國人大一次會議於3月7日（星期二）上午10時舉行記者會，邀請外交部長秦剛就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

隨著中國防疫政策的優化及調整，國內外對於今年的中國外交充滿了期待。秦剛就2023年的中國外交，特別是元首外交的重點、亮點進行介紹。



秦剛表示，隨著國內新冠疫情形勢好轉，中外交往有序恢復，中國外交已經按下「加速鍵」，吹響「集結號」。

中方將以元首外交為引領，特別是全力辦好首次「中國+中亞五國」元首峰會和第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇兩大主場外交，不斷展現中國外交的獨特風範。

中方將以維護核心利益為使命，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反對冷戰思維、陣營對抗和遏制打壓，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

中方將以夥伴關係為依托，促進大國協調和良性互動，同各國發展友好合作，推動構建新型國際關係，中國的朋友圈愈來愈廣，新朋友愈來愈多，老朋友愈來愈鐵。

中方將以開放發展為目標，服務國內高質量發展和高水平對外開放，反對「脫鉤斷鏈」，反對單邊制裁，維護開放包容的世界經濟，以中國新發展為世界提供新機遇。

中方將以多邊主義為路徑，推動構建人類命運共同體，推進國際關係民主化，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展，為解決人類面臨的共同挑戰貢獻更多、更好的中國智慧、中國方案。

中方將以外交為民為理念，始終將海外中國同胞的冷暖安危放在心頭，將外交為民的責任擔在肩上，加強對海外中國公民和機構的服務和保護，使中外交往更安全、便捷。

秦剛表示，當今世界並不太平，動盪與變革交織，團結與分裂碰撞，機遇與挑戰並存。新征程上的中國外交，是充滿光榮夢想的遠征，是穿越驚濤駭浪的遠航。唯其艱巨，更顯榮光。