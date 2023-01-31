溫泉旅遊注意｜會館玻璃自爆　夫滿身血爬出求救　人妻全裸困浴缸

趁著年假出遊，想來個浪漫溫泉鴛鴦浴，沒想到卻出意外！



一名男子上「爆料公社」Facebook社團發文，表示自己帶太太去台灣宜蘭玩，入住一家知名的溫泉會館。

晚上準備一起洗澡時，浴室的玻璃門卻突然爆裂，太太全裸困在浴缸，自己更是被碎玻璃插得滿身血！

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據原文寫道，當時他全身有多處割傷，太太也受傷，整個房間被他們2人的血噴得宛如兇殺案現場，他忍痛「爬」去床邊拿起電話撥打，沒多久服務人員就趕來，迅速幫他們換房間，還幫叫救護車將他們送醫，「服務態度很好」。

但當下老婆「全裸在浴缸無法走出來」，自己「全身都玻璃，行屍走肉爬到電話旁求救」，讓發文者自嘲「今年過年收尾，還真是難忘的經驗」、「初九出事啦」。

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文章一出也引來不少網民分析事發原因：「熱漲冷縮」、「太冷也容易讓玻璃炸裂」、「那不是溫差大爆裂的，防爆玻璃通常邊角是最脆弱的，把手又都裝在邊邊，使用不當就會慢慢裂痕，最後爆裂」、「太冷也容易讓玻璃炸裂」。

也有不少網友驚呼「好可怕」、「太嚇人」，還幫唸起佛號，當然不約而同都再次提醒發文者「趕快去看醫生」，對如此的悲慘遭遇紛表同情。

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