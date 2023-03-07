內蒙古礦難｜證53名工人失聯或死亡　應急管理部長：教訓十分深刻

2月22日13時左右，內蒙古阿拉善左旗一露天煤礦發生了大面積坍塌。今日（7日）下午，在第十四屆全國人民代表大會第一次會議結束後舉行的「部長通道」採訪活動上，應急管理部部長王祥喜談到事故，證實事故造成了53名工人失聯或死亡，形容教訓十分深刻。



王祥喜表示，當局歷來重視安全生產工作，十八大以來，安全生產的形勢不斷好轉，如前10年重特大事故一年要發生60起以上，近5年每年大概平均15起左右，去年降到了歷史最低。不過也要清醒得看到，安全生產的形勢依然嚴峻複雜，國內高危行業企業數量眾多，安全基礎還很薄弱，如化工產業產值佔世界的40%；煤礦現在還有4400多座，去年產煤45億多噸，創歷史新高，還有大量的非煤礦山、尾礦庫；城市的燃氣管網超過100萬公里等。

而安全生產形勢今年以來也不容樂觀，他特別提到阿拉善露天煤礦的坍塌事故，造成了53名工人失聯或死亡，「我們感到也十分痛心，教訓十分深刻」。

露天煤礦坍塌時揚起大量塵土。

王祥喜進一步介紹，將把防止重特大事故作為工作的重中之重。第一是壓責任，推動各個方面要深入貫徹學習近平總書記關於安全生產的一系列重要指示精神，更好統籌發展和安全，以時時放心不下的責任感狠抓工作落實。兩會之前，國務院安委會已經派出了20個工作組到各個地方去檢查、抽查、督導，督促責任落實。

第二是抓整治，前三年全國開展了安全生產的三年專項整治行動，取得了明顯的成效，下一步要不斷鞏固深化。同時今年要繼續抓好重點行業領域重大隱患的排查，要建立責任清單，建立數據庫，限期整改，閉環管理，要守住不發生重特大事故的底線。對於發生了重特大事故的，我們要積極調查，嚴肅追責，嚴肅查處。

第三是要重服務，既要嚴格監督，也要指導服務，組織一些專家對高危行業的重點企業進行幫扶，幫助他們消除隱患，解決安全的問題。比方說像礦山領域的一些重點企業，就派出工作組駐點幫扶，去年是在貴州，今年安排在新疆。對危化品企業一些重點縣，也組織專家進行服務，下一步對消防等其他領域，我們將也將開展類似服務活動。

第四是要強基礎，做好安全生產工作，夯實基礎至關重要。要大力推進科技興安，推廣使用一些先進的裝備，比如在一些高危行業可以用機械化來減人，自動化智能化來換人。再就是要強化企業的員工培訓，提高員工的素質。再就是要廣泛開展科普宣傳和教育，提高社會公眾的安全意識和防範能力。

《新京報》透過3D動畫技術重現內蒙古煤礦坍塌瞬間：



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據早前報道，2月22日13時11分，內蒙古阿拉善左旗新井煤業礦坑旁山體已經出現了坍塌的徵兆。CCTV記錄下了可怕的一幕：「沙塵飄向山體上方，各路車輛拼了命想駛出礦坑，但多數還是被堵在了山路岔口。上方山體洪流般湧向坑底，30多秒後，那些未及撤離的車輛被埋在了下面。」

發生事故的內蒙古新井煤業於1999年成立，相關人員已被控制。企查查平台顯示，新井煤業涉及司法案件199項，13次被列為失信被執行人，失信總額約7.57億元，目前全部未履行。該公司還曾被多次處罰，其中不乏安全問題。