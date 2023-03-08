兩會｜寧德時代動力電池份額連續6年全球第一　習近平：亦喜亦憂

3月6日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平看望到京參加全國政協十四屆一次會議的民建、工商聯界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。

會上，寧德時代董事長曾毓群提到「寧德時代在全球動力電池的份額已達37%，連續6年全球第一」，習近平用「亦喜亦憂」表達了自己複雜的感受。



會上，曾毓群圍繞「佔領全球新能源產業制高點」的話題首先發言，他表示，中國正加快關鍵技術創新，大力發展綠色低碳供應鏈，推動新能源產業邁向高質量發展。在大力發展清潔能源的背景下，動力電池和儲能電池需求爆發式增長，帶動電氣機械行業實現高位運行，增加值增長40.6%。

曾毓群表示，創新是寧德時代的核心競爭力。「唯有創新才能引領時代。寧德時代如今擁有世界最全面的電池技術路線佈局，以及從技術到產品再到商品的最快轉化鏈條，正是不斷創新的結果。」今年是寧德時代動力電池使用量連續排名全球第一的第6個年頭，儲能出貨量連續兩年全球第一。同時，寧德的鋰離子動力電池技術也達到國際領先水平。

對此，習近平用「亦喜亦憂」表達他的心情：「喜的是我們這一行業走到了世界前頭；憂的是就怕來個大呼隆，先是一哄而起，最後一哄而散。」

習近平指出，對於新興產業，一定要做好統籌規劃，清楚知道市場有多大、風險在哪裡，要防止一路所向披靡、孤軍深入，最後卻被人兜了底、全軍覆沒。他強調，國家產業政策一定要穩慎，制定產業政策、推動產業發展都要穩慎。希望中國的新能源產業，既要抓住機遇順勢而上，也要統籌好發展和安全的關係。

據《上觀新聞》報道，一同參加民建工商聯界委員聯組會的全國政協委員、上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘指出，有些地方把產業政策作為爭取國家扶持的一種途徑，「但事實上並非各地都具備產業基礎和攻堅克難的能力。」

陸銘認為，「裡面就有地方目標和國家產業政策之間的矛盾，可能就會產生一哄而上的問題。」中央要有政策的扶持和指導，企業要多發揮自己的創新能力，地方政府要避免在產業上一哄而上。「產業政策要和市場的競爭相結合，不能讓政府完全取代市場。」