習近平連任國家主席　官媒：充分反映全黨全軍全國人民共同心願

第十四屆全國人大會第三次全體會議今日（10）日上午9時舉行，現任國家主席習近平如外界預期，順利連任國家主席、中央軍委主席。《人民日報》發社論提到，習近平全票當選中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席充分反映了全黨全軍全國各族人民共同心願。



今年（2023年） 習近平國家主席得票率同上屆（2018年）一樣達100%，共計有2952票贊成，反對票0票，棄權0票，開啟第三任期之路，習近平同樣全票當選中央軍委主席。



習近平進行憲法宣誓。（香港01直播截圖）

《人民日報》發文強調，習近平總書記當選國家主席、中央軍委主席，是黨心所向、民心所盼、眾望所歸，體現了中國共產黨、中華人民共和國、中國人民解放軍領導人「三位一體」領導體制的制度安排，體現了中國共產黨領導的政治優勢和中國特色社會主義的制度優勢。

《人民日報》社論首段指出，在億萬人民意氣風發邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍之際，十四屆全國人大一次會議舉行全體會議，選舉產生新一屆國家機構領導人員，中共中央總書記、中央軍委主席習近平全票當選中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席。這充分反映全黨全軍全國各族人民共同心願，充分體現了黨的意志、人民意志、國家意志的高度統一，極大鼓舞和激勵億萬人民更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，踔厲奮發、勇毅前行，為實現黨的二十大確定的目標任務而共同奮鬥。

文中指出，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央統籌中華民族偉大復興戰略全域和世界百年未有之大變局，以偉大的歷史主動精神、巨大的政治勇氣、強烈的責任擔當，團結帶領全黨全軍全國各族人民擼起袖子加油幹、風雨無阻向前行，義無反顧進行具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭，經受住了來自政治、經濟、意識形態、自然界等方面的風險挑戰考驗，如期打贏脫貧攻堅戰，全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標，取得疫情防控重大決定性勝利，創造了新時代中國特色社會主義的偉大成就，推動我國邁上全面建設社會主義現代化國家新征程。

習近平2月7日在二十大精神研討班開班式上發表講話。（新華社）

文中提到，十年砥礪奮進，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，黨心軍心民心空前凝聚振奮，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，中國式現代化得到成功推進和拓展，創造人類文明新形態，為人類實現現代化提供了新的選擇。

文中指出，新時代十年的偉大變革，在黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史上具有里程碑意義。中國共產黨在革命性鍛造中更加堅強有力，中國人民煥發出更為強烈的歷史自覺和主動精神，實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程，科學社會主義在二十一世紀的中國煥發出新的蓬勃生機。

文中提到，新時代以來這十年，在黨和國家發展進程中極不尋常、極不平凡，我們面臨的形勢之複雜、鬥爭之嚴峻、改革發展穩定任務之艱巨世所罕見、史所罕見。正是因為確立了習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立了習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，黨才有力解決了影響黨長期執政、國家長治久安、人民幸福安康的突出矛盾和問題，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患，從根本上確保實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。

《人民日報》指出，實踐充分證明，「兩個確立」是戰勝一切艱難險阻、應對一切不確定性的最大確定性、最大底氣、最大保證，是推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革的決定性因素，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。萬山磅礴，必有主峰；船重千鈞，掌舵一人。

新當選國家主席、中央軍委主席習近平進行憲法宣誓。（香港01直播截圖）

在風雲變幻中舉旗定向、掌舵領航，在大戰大考中指揮若定、運籌帷幄，在驚濤駭浪中力挽狂瀾、砥柱中流，習近平總書記謀劃國內外大局，統領改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍，充分展現了馬克思主義政治家、思想家、戰略家的恢弘氣魄、遠見卓識、雄韜偉略；始終堅持人民至上的執政理念，始終秉持為民造福的價值追求，想人民之所想，行人民之所囑，充分彰顯了大黨大國領袖深厚真摯的人民情懷，不愧為黨的核心、人民領袖、軍隊統帥，不愧為黨領導人民成就偉業的主心骨，不愧為中華民族偉大復興號巨輪的掌舵者、領航人。

文中強調，習近平總書記當選國家主席、中央軍委主席，是黨心所向、民心所盼、眾望所歸，體現了中國共產黨、中華人民共和國、中國人民解放軍領導人「三位一體」領導體制的制度安排，體現了中國共產黨領導的政治優勢和中國特色社會主義的制度優勢，有利於堅持和加強黨的全面領導，有利於堅持和完善黨和國家領導體制，有利於維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興築牢堅實的政治根基、組織根基。

文中也提到，黨的二十大擘畫了全面建設社會主義現代化國家、以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，明確了新時代新征程黨和國家事業發展的目標任務。新征程是充滿光榮和夢想的遠征。今天，我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，同時必須準備付出更為艱巨、更為艱苦的努力，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。

二十大正式開幕式，習近平發表講話。（央視網截圖）

文中指出，向著新目標，奮楫再出發，更加自覺地維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，更加自覺地維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導，堅定不移在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想統一思想、統一意志、統一行動，心往一處想，勁往一處使，就一定能夠戰勝一切艱難險阻，在中國式現代化的康莊大道上奮勇前進，始終把我國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中。

文中末段提到，當代中國，江山壯麗，人民豪邁，前程遠大。心中裝著百姓，手中握有真理，腳踏人間正道，我們信心十足、力量十足。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，自信自強、守正創新，銳意進取、頑強拼搏，在全面建設社會主義現代化國家新征程上創造新的時代輝煌、鑄就新的歷史偉業。